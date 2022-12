Viomi lancia la serratura smart definitiva: ecco AI Smart Door Lock Super 2E

Viomi, partner del gigantesco ecosistema di Xiaomi, ha lanciato oggi quella che potremmo definire la serratura smart definitiva, vista la quantità di funzioni di cui è dotata. Viomi AI Smart Door Lock Super 2E è una serratura completamente automatica, dotata di diversi tipi di connettività e metodi di sblocco.

Viomi AI Smart Door Lock Super 2E: WiFi Direct e batteria da 5000 mAh

Grazie al supporto per la connettività WiFi Direct, questa serratura smart non ha bisogno di alcun gateway per essere connessa ad altri dispositivi o smartphone. Anche in assenza di connessione internet, quindi, si potrà accedere alla configurazione della di Viomi Super 2E.

Questo prodotto, inoltre, può essere integrato nell'ecosistema della casa intelligente di Viomi, abilitando l'inter-connettività tra tutti i dispositivi intelligenti collegati alla rete domestica. La batteria da 5000 mAh di cui è dotato il dispositivo, invece, offre un'autonomia di ben 4 mesi.

Questa serratura smart di Viomi supporta ben sei metodi di sblocco, tra cui: sensore di impronta digitale (con riconoscimento in 0.7 secondi), password, password temporanea, password virtuale, carta magnetica e chiave.

Viomi AI Smart Door Lock Super 2E è disponibile in Cina, tramite gli store più popolari come JD, al prezzo di circa 300€ (2099 yuan). Al momento, purtroppo, sappiamo se l'azienda cinese proporrà questo prodotto anche sui mercati internazionali.

