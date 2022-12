Motorola: due nuovi smartphone in arrivo, tra cui Moto G13

Motorola potrebbe presto lanciare un nuovo smartphone. Un nuovo dispositivo con numero di modello XT2331 ha di recente ottenuto la certificazione NBTC, rivelando che sarà disponibile in Thailandia con il nome Moto G13. La controparte indiana (XT2331-2) ha invece ottenuto la certificazione FCC.

Motorola Moto G13 potrebbe essere un nuovo entry-level 5G

Stando alle indiscrezioni, Motorola Moto G13 sarebbe il presunto smartphone con nome in codice Penang, di cui esistono almeno tre versioni: quella 5G, quella 4G, ed una variante Plus. Il modello certificato dovrebbe essere quello 5G, e si pensa che offrirà 4 GB di RAM ed un massimo di 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Moto G13 dovrebbe arrivare nelle colorazioni Optical Silver e Basalt Blue, mentre dalla certificazione FCC emerge che il dispositivo disporrà di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10W.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su Moto G13, ma si dice che Motorola abbia in serbo un ulteriore smartphone con numero di modello XT2335-3, di cui non è stato ancora rivelato il nome. Sappiamo solo che potrebbe avere un display LCD da 6,5″ con risoluzione HD+, fino a 12 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh. Il dispositivo dovrebbe poi essere dotato di una doppia fotocamera esterna da 50 MP + 2 MP.

