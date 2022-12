Xiaomi si prende cura della casa con il nuovo robottino Vacuum-Mop 2 Pro

Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo robot aspirapolvere con il nome di Mijia Robot Vacuum-Mop 2 Pro, che promette di prendersi cura della pulizia della casa anche grazie alla funzione lavapavimenti e al sistema di navigazione in grado di schivare qualsiasi ostacolo.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2 Pro: aspirazione da 4000 Pa con lavapavimenti

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 2 Pro (da non confondere con l'omonimo precedente modello arrivato sul mercato ad inizio 2022) è un robot aspirapolvere in grado di aspirare con una potenza massima di 4000 Pa, dotato di un sistema di lavaggio dei pavimenti a doppia rotazione.

Il robot può regolare in modo intelligente il livello dell'acqua, oltre a riconoscere ed evitare i vari ostacoli che potrebbero celarsi in case e appartamenti, come: sedie, tappeti, divani e scalini.

Questo robot si integra alla perfezione con l'ecosistema della casa intelligente di Xiaomi e può essere controllato anche tramite l'assistente vocale XiaoAI e l'app Mijia. Collegando il rete questo dispositivo è possibile programmare la pulizia dell'abitazione nel minimo dettaglio.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 2 Pro è disponibile in Cina attraverso il sito ufficiale al prezzo di circa 400€ (2799 yuan). Non escludiamo che questo robot aspirapolvere possa arrivare anche nel nostro paese, ma potrebbe volerci un bel po' di tempo.

Nel nostro paese, però, molto presto potrebbe arrivare il robot da cucina di Xiaomi, che di recente ha visto una maggiore diffusione in Europa.

