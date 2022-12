realme Golden Xmas Sales: sconti su tantissimi smartphone, e anche delle sorprese!

realme ha lanciato i Golden Xmas Sales, delle nuove incredibili offerte che, per i prossimi giorni, vi permetteranno di acquistare numerosi smartphone ad un prezzo scontato fino a 200€ e di usufruire di altre vantaggiose promozioni. Diamo un'occhiata insieme!

Con i Golden Xmas Sales di realme potete acquistare il vostro smartphone preferito in offerta

Fino al prossimo 31 dicembre, potrete acquistare un nuovo smartphone realme ad un prezzo scontato fino a -200€ grazie alla promo Golden Xmas Sales. La lista dei modelli in offerta comprende realme GT 2 Pro (8G+128G), in sconto a € 549,99 anziché € 749,99; realme GT (8G+128G), in sconto a € 349 anziché € 499; realme GT Neo 2 (8G+128G), in sconto a € 329,99 anziché € 449; realme Narzo 50A Prime (4G+64G), in offerta a € 139,99 anziché € 169,99; realme GT Master (6G+128G), in sconto a € 279,99 anziché € 349,99; e realme 9 Pro+ 5G (6G+128G), in sconto a € 329,99 anziché € 399,99.

Questi sono solo alcuni degli smartphone in promozione con i Golden Xmas Sales. Inoltre, con l'acquisto di uno smartphone, potrete ottenere in omaggio un adattatore da 18W, Watch 2 Pro con l'aggiunta di soli 29,99€ o il tablet realme Pad aggiungendo 149€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

