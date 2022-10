Redmi Note 12 Pro+ avrà uno schermo del tutto inaspettato

Si avvicina a grandi passi il debutto della famiglia Redmi Note 12, una delle presentazioni annuali più importanti per l'universo Xiaomi. Sin da quando esiste, la serie Note rappresenta uno dei maggiori successi commerciali per l'azienda, come dimostrano i numeri di vendita. Per questo, la compagnia ha progressivamente puntato sempre di più sulla sua fascia media, riservando al sub-brand Redmi novità anche piuttosto di rilievo. Penso per esempio alla velocità di ricarica, visto che la serie Note 12 sarà dotato della ricarica più potente mai vista prima su uno smartphone di qualsiasi fascia di prezzo. Ma le novità non finiscono qua, perché l'ultimo teaser ufficiale ci svela in maniera sibillina (ma non troppo) che ci sarà un importante cambiamento anche per lo schermo.

Lo schermo di Redmi Note 12 Pro+ sarà più pregiato di quanto potessimo immaginare

Nell'immagine promozionale postata su Weibo, Xiaomi ci fa sapere che il debutto della serie Redmi Note 12 è sempre più vicino e che dovrebbe comporsi di tre modelli. Di questi, Redmi Note 12 Pro+ sarà ovviamente il più pregiato, anche se in rete si vocifera anche della possibile esistenza di un'inedita variante Extreme/Ultra. Oltre a dotarsi della succitata ricarica rapidissima, il modello Pro+ dovrebbe essere anche il primo a sfoggiare uno schermo curvo.

Questa specifica traspare dall'immagine teaser pubblicata da Redmi su Weibo, in cui fra le silhouette degli smartphone vediamo uno schermo palesemente curvo. E visto che sul social cinese si parla proprio di “due importanti tecnologie” per la serie Redmi Note 12, è altamente probabilmente che si parli proprio di schermo e ricarica. Anche perché abbiamo scoperto che anche Realme 10 Pro+ sarà il primo mid-range dell'azienda rivale a dotarsi di uno schermo curvo. Pertanto non sarebbe così strano che Xiaomi decida di portare una feature solitamente adibita ai top di gamma sul suo mid-range più pregiato, per contrastare così la competizione di Realme.

Fra pochissimi giorni scopriremo tutto sulla serie Redmi Note 12, anche perché ci aspettiamo grandi novità anche per quanto riguarda chipset e fotocamera: se foste curiosi, trovate tutti i dettagli finora trapelati nell'articolo dedicato.

