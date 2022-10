Il nuovo frigorifero smart Xiaomi Mijia è enorme

Xiaomi ha lanciato sul mercato un nuovo frigorifero della linea Mijia. Si chiama Cross-Door Refrigerator 520L, ha una capienza importante sfruttata tramite ben 18 scompartimenti, raffreddati in modo intelligente per mantenere sempre freschi i cibi e le pietanze conservate.

Xiaomi Mijia Cross-Door Refrigerator 520L: tanta capienza e tanti scompartimenti disponibili

Come indica lo stesso nome, lo Xiaomi Mijia Cross-Door Refrigerator 520L offre una capienza massima di 520 litri, suddivisi in 352 litri dedicati alla parte frigorifero e 168 litri per quella del freezer. Entrambi i sistemi sono divisi in più scompartimenti per garantire un raffreddamento dedicato ai singoli alimenti. Il reparto frigorifero, infatti, offre due parti separate per frutta e verdura che vengono raffreddati in modo da mantenere più a lungo la freschezza dei prodotti. La parte freezer, invece offre uno scompartimento per la congelazione veloce: con una forza di 6 kg/12 ore può congelare rapidamente il cibo per mantenerne il sapore originale.

Il Cross-Door Refrigerator è anche equipaggiato con un deodorante antibatterico a ioni d'argento, in modo da eliminare rapidamente i cattivi odori e salvaguardare l'integrità degli alimenti. Il frigorifero può anche essere connesso all'applicazione Mijia per sfruttarne le funzioni smart, impostando manualmente la temperatura e scegliendo fra tre modalità di utilizzo: Smart Mode, Super Cool Mode e Super Freeze Mode.

Il frigorifero Xiaomi Mijia Cross-Door Refrigerator 520L è disponibile in preordine sugli store cinesi più popolari ad un prezzo di lancio di 2499 yuan (circa 350€). Questo, tuttavia, non è il primo frigorifero lanciato da Xiaomi: in passato, infatti, avevamo già visto l'arrivo del frigo smart in grado di scongelare correttamente gli alimenti.

