Redmi Note 12 potrebbe essere il primo con il nuovo Dimensity 1080

Le voci in merito alla prossima serie di mid-range targata Xiaomi si fanno sempre più insistenti. Siamo passati dall'avere una manciata di informazioni ad un quadro che si delinea man mano che passano i giorni: questa volta parliamo del chipset di Redmi Note 12, che potrebbe essere il primo con Dimensity 1080.

Redmi Note 12 con Dimensity 1080: avrà anche una super fotocamera da 200 MP?

In realtà non si tratta di una novità assoluta: già in precedenza vi erano voci in merito alla presenza di questo chipset inedito all'interno della serie Redmi Note 12. Ora che MediaTek ha lanciato ufficialmente il Dimensity 1080 le voci sono ritornate: l'indiscrezioni arriva da DigitalChatStation, insider cinese particolarmente prolifico (e affidabile in molteplici occasioni).

Stando alle parole del leaker, il nuovo chipset offrirebbe prestazioni simili a quelle dello Snapdragon 778G con un risultato su Antutu intorno ai 520.000 punti.

Il Dimensity 1080 è una soluzione a 6 nm con CPU A78 a 2.6 GHz ed una GPU Mali G68. Tuttavia quello che colpisce è il supporto ai sensori fino a 200 MP: che Redmi Note 12 o un modello della serie sia equipaggiato con una super fotocamera?

Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi: se siete curiosi di scoprire leak ed indiscrezioni in merito alla gamma Note 12, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il