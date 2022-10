POCO F5 si presenta sul web: prime indiscrezioni

La gamma POCO F, negli ultimi anni, si è proposta spesso come alternativa dal grande rapporto qualità/prezzo ai vari top gamma del settore e sembra che il prossimo modello possa guardare a superarsi ancora una volta. Parliamo infatti del futuro POCO F5, che ha ricevuto la prima certificazione e che ha aspettative abbastanza alte in termini di specifiche.

POCO F5 erediterà le qualità di Redmi K60: grandi novità in arrivo

Il nuovo smartphone del sub brand Xiaomi è stato dunque certificato per il mercato Global, dove compare con il numero modello 23013PC75G, che ci può dare già qualche indicazione in merito sul dispositivo. Che sia un POCO è noto dalla sigla PC, mentre la G indica appunto si tratti del modello che arriverà da noi (in India c'è la I finale), mentre il numero 75 riassume la sigla M11A. Infine, sebbene siano all'inizio, i numeri 23 e 01 indicano il periodo di uscita, che dovrebbe dunque essere gennaio o comunque Q1 2023.

Fatta questa premessa, arriviamo alle prime indiscrezioni in merito ad F5. Considerando che nel database è arrivata anche la versione cinese di questo smartphone, capiamo subito si tratti del Redmi K60 base, che ha anch'esso il nome in codice “Mondrian“. Tuttavia, di base ha solo la nomenclatura, dato che pare troveremo uno Snapdragon 8+ Gen 1 a muovere questi dispositivi e, pare, addirittura possa arrivare un display 2K+ per la prima volta nella serie POCO, con tanto di refresh rate a 120 Hz.

Insomma, un significativo upgrade in termini di specifiche tecniche, che permetterebbe a POCO di rendersi ulteriormente competitiva con rivali anch'essi effettivamente in crescita ma che potrebbero trovarsi dunque un cliente scomodo sul mercato.

