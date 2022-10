Red Magic TWS in offerta: design cyberpunk per l’edizione Transformers

Se siete fan di Optimus Prime, non potete farvi sfuggire le TWS Earbuds di Red Magic in edizione speciale dedicata ai Transformers: oggi in sconto grazie al coupon che trovate nel nostro box dedicato.

Design cyberpunk per le TWS Gaming Earbuds di Red Magic in edizione Transformers

Le Red Magic TWS Earbuds sono cuffie true-wireless pensate appositamente per il gaming, con un look cyberpunk grazie a questa edizione speciale dedicata ai Transformers, ed in particolare ad Optimus Prime.

Queste cuffie Bluetooth 5.0 PixArt sono dotate di uno speaker dinamico da 8 millimetri, trasmissione bineurale simultanea e una latenza molto bassa di soli 39 millisecondi, come abbiamo potuto analizzare anche nella nostra recensione.

La batteria garantisce un'autonomia di 4 ore di riproduzione audio continua per singola carica, ma grazie alla custodia possono essere caricate almeno 4 volte raggiungendo in questo modo un'autonomia complessiva di 16 ore.

Le Red Magic TWS Earbuds in edizione Transformers sono oggi in offerta a soli 62.71€, grazie al coupon che trovate nel nostro box dedicato.

