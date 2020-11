A parte i primi dettagli sulla closed beta di Android 11, non arrivano novità dalla partner di Nubia da un po' di settimane. Stavamo cominciano a preoccuparci, ma per fortuna ecco che la compagnia cinese è tornata alla carica, più forte che mai. Le RedMagic Cyberpods sono le nuove cuffie TWS pensate per il gaming, con un look decisamente tamarro, lucine ed un paio di caratteristiche davvero niente male: ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo e alla disponibilità in Europa!

RedMagic Cyberpods ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS da gaming

Design e caratteristiche

In termini di design, le cuffie TWS RedMagic Cyberpods non passano di certo inosservate e la natura da gaming è lampante. Sia gli auricolari che la custodia sono caratterizzati da forme spigolose ed un look iperaggressivo (o “tamarro” per meglio dire). Visivamente, la caratteristica più lampante riguarda il logo LED presente sul dorso delle cuffie.

Le nuove cuffie presentano il supporto al Bluetooth 5.0, pesano circa 5 grammi ognuna ed offrono una latenza di appena 39 ms. In termini di autonomia, l'azienda conferma circa 20 ore di utilizzo (sfruttando anche il case) mentre per rispondere alle chiamate e la riproduzione musicale è possibile sfruttare i controlli touch.

RedMagic 5S Eclipse Black

Arrivano novità anche per lo smartphone da gaming RedMagic 5S, presto disponibile anche nella colorazione Eclipse Black, che andrà ad affiancare quelle Pulse e Sonic Silver. Il dispositivo sarà acquistabile nella versione da 8/128 GB, tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di 579€ e a partire dal 20 novembre.

Come al solito, se volete saperne di più sull'ultimo flagship da gaming del brand partner di Nubia, qui trovate la nostra recensione.

RedMagic Cyberpods ufficiali: prezzo e disponibilità

Tornando alle cuffie RedMagic Cyberpods, il prezzo è di 49.9€ e saranno disponibili all'acquisto sul portale del brand a partire dal 20 novembre. Inoltre, RedMagic ha annunciato sconti ed iniziative per il Black Friday: in questo caso si comincerà già dal 13 novembre, tramite la pagina dedicata.

