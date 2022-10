Rivoluzione Xiaomi: Redmi Note 12 Pro+ avrà una fotocamera da 200 MP

Dopo le indiscrezioni passate arriva la conferma ufficiale da parte di Xiaomi: la nuova gamma di “mid-range” farà affidamento su una fotocamera da 200 MP e – ovviamente – l'onore spetterà a Redmi Note 12 Pro+, modello maggiore della famiglia. Ecco tutte le novità svelate dalla compagnia di Lei Jun!

Redmi Note 12 Pro+ sarà molto più che un mid-range: confermata la fotocamera Samsung da 200 MP

Samsung è ormai “esperta” in questo tipo di sensori e di recente ha presentato la nuova soluzione ISOCELL HPX. Si tratta di un modulo da 200 MP, con tecnologia Pixel Bininng (in modalità Tetra2pixel), 0,56 μm (fino a 2,24 μm a 12.5 MP), 1/4″, video in 8K, Dual HDR e tanto altro. Questa sarà la fotocamera che troveremo a bordo di Redmi Note 12 Pro+: un super sensore da 200 MP, una prima volta assoluta per la serie.

Già il precedente Redmi Note 11 Pro+ si era distinto per una grande novità, ossia la super ricarica da 120W a bordo della gamma Note. Nel caso di quest'ultimo abbiamo avuto un sensore da 108 MP ma a quanto pare Xiaomi punta a portare la serie Note 12 alle stelle. Ricordiamo che fino a questo momento l'unico modello con una fotocamera da 200 MP della compagnia è stato Xiaomi 12T Pro.

Volete conoscere tutti i dettagli su Redmi Note 12 ed il resto della famiglia? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

