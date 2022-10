La lavatrice Xiaomi Mijia Front-loading da 12 Kg lava e sterilizza il bucato

Xiaomi arricchisce il brand Mijia con una nuova lavatrice a carico frontale con una capienza massima di 12 Kg. La particolarità di questo nuovo dispositivo, però, risiede nella possibilità di sterilizzare i panni appena lavati con una percentuale davvero molto alta.

Nuova lavatrice Xiaomi Mijia a carico frontale: 12 kg di capienza e sterilizzazione del 99%

Questa lavatrice di Xiaomi Mijia offre una capienza totale di 12 Kg, utile a lavare fino a 20 paia di jeans, 60 camicie, cinque piumini oppure un set completo di lenzuola da 4 pezzi. Le modalità di utilizzo variano tra: lavaggio misto, lavaggio biancheria, lavaggio denim e lavaggio di grande dimensioni.

La lavatrice è dotata di motore a frequenza variabile e trasmissione diretta (DD), ma la potenza non è tutto. Oltre a lavare i vestiti, infatti, questo dispositivo è progettato anche per sterilizzare il bucato fino al 99,9%, con la rimozione totale degli acari della polvere.

Questo dispositivo è controllabile tramite un display a LED con schermo touch, con la possibilità di aggiungere altri capi al cestello durante il funzionamento. Tuttavia, questo non è il primo sistema di lavaggio di Xiaomi: oltre alle classiche lavatrici già portate sul mercato, infatti, sotto il brand Mijia è arrivata anche una combinazione 2 in 1 di lavatrice e asciugatrice.

La lavatrice Xiaomi Mijia con carico frontale e capienza di 12 Kg è disponibile in preordine per il mercato cinese ad un prezzo di 1699 yuan (circa 265€). Al termine del periodo promozionale, il costo del dispositivo salirà a 1999 yuan (circa 275€).

