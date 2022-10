WhatsApp Down in Italia: impossibile mandare e ricevere messaggi | 25 Ottobre

Da pochi minuti (nel momento in cui scriviamo) WhatsApp è Down in Italia: in base alla nostra esperienza con il problema e alle segnalazioni degli utenti, nella giornata dal 25 ottobre è impossibile mandare e ricevere messaggi. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo ed una possibile soluzione.

Aggiornamento 25/10, ore 11.30: dopo alcune ore di problemi sembra che WhatsApp sia tornato operativo per la maggior parte degli utenti.

WhatsApp Down, 25 ottobre: che cosa sta succedendo e mappa delle segnalazioni in Italia

Man mano che passa il tempo le segnalazioni in merito a WhatsApp Down in Italia aumentano. Il portale Downdetector, che si occupa di raccogliere il malcontento degli utenti alle prese con vari servizi, mostra la mappa delle segnalazioni nella penisola. Le città colpite sembrano essere prevalentemente Napoli, Bari, Roma, Milano, Torino, Bologna, Livorno e Perugia.

Tuttavia è bene notare che è passato poco dai primi segnali, quindi è probabile che le segnalazioni siano destinate a salire. Ma cosa sta succedendo?

Gli utenti lamentano problemi di connessione su WhatsApp: è impossibile sia inviare messaggi che riceverne, quindi il servizio pare essere completamente Down. Anche su Twitter non mancano le segnalazioni mentre da parte del team dell'app di messaggistica tutto tace. Probabile che si tratti di una problematica lato server, quindi sarà necessario pazientare fino al termine del malfunzionamento.

A voi funziona WhatsApp oppure risulta Down? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

