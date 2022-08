La nuova lavatrice e asciugatrice Xiaomi Mijia trasforma la vostra casa in una lavanderia!

Xiaomi ha lanciato una nuova lavatrice e asciugatrice dal design piuttosto anticonvenzionale, seppur estremamente funzionale. Si chiama Xiaomi Mijia Partition Washing and Drying Machine e il suo design a doppio cestello permette di lavare e asciugare più carichi di vestiti contemporaneamente. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

Xiaomi Mijia Partition Washing and Drying Machine: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

La nuova lavatrice e asciugatrice Xiaomi Mijia presenta un elegante design a doppio cestello impilati l'uno sopra l'altro, che consente di lavare due carichi di vestiti contemporaneamente. Il cestello superiore è progettato per il lavaggio di indumenti più delicati come quelli per bambini, biancheria intima, lana e seta, ed offre una capacità di 5 kg. Quello inferiore, invece, offre una capacità di 10 kg ed è stato pensato per lavare efficacemente una varietà di vestiti tra cui lenzuola, indumenti per adulti e materiali più spessi. Il tutto, garantendo un lavaggio delicato che non compromette la qualità e l'integrità dei capi.

In entrambi i casi, i cestelli della lavatrice e asciugatrice Xiaomi Mijia sono alimentati da un doppio motore a trasmissione diretta e a bassa rumorosità (48 dB), mentre il processo di asciugatura dei capi (max. 7 kg) avviene per mezzo di una ventola a frequenza variabile BLDC con controllo intelligente della ventilazione e della temperatura.

Inoltre, la lavatrice Xiaomi Mijia è in grado di pesare i vestiti ed erogare la corretta quantità di detersivo, oltre ad offrire molte altre impostazioni, tra cui un lavaggio rapido di 15 minuti e la sterilizzazione degli indumenti con luce ultravioletta e ioni d'argento che elimina fino al 99,99% dei batteri, virus e acari, dannosi per la salute delle vie respiratorie.

Come con altri prodotti Mijia, anche questa lavatrice e asciugatrice può essere integrata nell'ecosistema della casa intelligente e controllata tramite l'apposita app. In alternativa, sullo sportello superiore è presente un ampio schermo touch grazie al quale interagire con la macchina.

Xiaomi Mijia Partition Washing and Drying Machine – Disponibilità e prezzo

La disponibilità della lavatrice e asciugatrice Xiaomi Mijia è al momento limitata al solo mercato cinese, dove il prodotto può essere acquistato al costo di 5.999 yuan, ovvero circa 865€ al cambio. Purtroppo non è ancora chiaro se il prodotto verrà rilasciato anche in altri mercati.

