Lo storage box Xiaomi YouPin REMAX è ideale per il vostro zaino tech

Quando si viaggia, specie negli ultimi anni, si tende spesso a portarsi dietro la propria tecnologia e, soprattutto con gli smartphone, si necessita di vari accessori. Ma per non restare senza, lo storage box 6-in-1 Xiaomi YouPin REMAX vi porta una serie di accessori smartphone senza dover portare ulteriori cavi.

Xiaomi YouPin REMAX: come funziona lo storage box per smartphone 6-in-1

Dalla forma circolare e compatta, il case REMAX si apre e ci mostra una serie di vani e accessori utili per il proprio smartphone o comunque per dispositivi elettronici che necessitano di cavi di ricarica. Ma cosa contiene esattamente questo simpatico astuccio?

Come si può vedere, troviamo un cavo Type-C/Type-C, ultime per ricaricare dispositivi con potenza fino a 60W. Ma se nel caso servisse un cavo USB-A, è presente anche l'adattatore specifico per farlo. E per chi utilizza smartphone Apple? L'adattatore Lightning può fare al caso anche degli ultimi iPhone. Per coloro che invece vogliono ricaricare dispositivi più datati è presente anche un comodo adattatore Micro USB.

Nel caso servisse poi di dover estrarre la propria SIM, è presente anche il classico spillino, mentre se siete recensori o tech blogger, vi farà piacere trovare degli alloggi per SIM e MicroSD. Vi serve un vano per appoggiare il tablet o lo smartphone? Il case REMAX diventa anche quello, con il supportino sollevabile.

Ma dove possiamo comprare questo comodo storage box per smartphone REMAX da Xiaomi YouPin? Da AliExpress arriva la soluzione, dove potete acquistarlo ad un prezzo niente male, per tutto ciò che offre. Trovate il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il