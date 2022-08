Le app DJI sparite dal Play Store: colpa del ban?

Se possedete uno dei suoi droni o gimbal, allora è possibile che vi siate accorti che le app DJI sono sparite dal Play Store. Personalmente me ne sono accorto qualche giorno fa: in vista delle riprese a un concerto che avrei fatto quella sera, prendo il mio Ronin RSC 2, apro l'app per effettuare la calibrazione ma l'app non funziona e crasha senza nemmeno avviarsi. Istintivamente la disinstallo per reinstallarla dal Play Store, ma quando provo a cercare l'app sullo store Google mi accorgo che non c'è. E così come l'app DJI Ronin, non ci sono nemmeno tutte le altre: DJI Fly, Mimo, Pilot, Virtual Flight, GO e via dicendo. Alché, il mio primo pensiero è subito tornato indietro nel tempo a fine 2020, quando gli USA decisero di bannare DJI sulla scia di quanto avvenuta con Huawei e ZTE; in realtà, la situazione è decisamente più complessa di così.

Le app DJI non sono più disponibili sul Google Play Store: problemi tecnici o di sicurezza?

Prima di tutto, partiamo da quello che sappiamo in via ufficiale: quello che afferma la compagnia è che le app DJI non sono più disponibili sul Play Store per un “cambio di strategia di compatibilità” fra le due parti.

We apologize for the inconvenience. Because the compatibility strategy between the DJI App and Google Play Store is changing, you currently cannot finish downloading and updating using Google Play. Thank you for your understanding. (1/2) — DJI Support (@DJISupport) December 13, 2021

Una risposta che di per sé non chiarisce molto, ma che per alcuni potrebbe ricollegarsi al passaggio da APK ad AAB sul Play Store, il nuovo standard che Google ha ufficializzato nel 2021. Gli sviluppatori che vogliono pubblicare nuove app sullo store Android dovranno compilare le proprie app in formato AAB (Android App Bundle) anziché APK (Android Package). Tralasciando le differenze fra i due standard e i relativi tecnicismi, si vocifera che la piattaforma SDK utilizzata da DJI per lo sviluppo delle proprie app abbia un bug che ne impedirebbe la compilazione in formato AAB. Tuttavia, risulta difficile credere che un colosso quale DJI non abbia le risorse per risolvere un problema del genere, anche considerato che è passato più di un anno e le app non sono ancora disponibili. Inoltre, l'obbligo di passaggio da APK ad AAB sembrerebbe riguardare solo le nuove app e non quelle già presenti da prima sul Play Store.

Un'altra ipotesi riguarda presunti problemi di sicurezza che affliggerebbero le app DJI e che avrebbero spinto Google a eliminarle dal Play Store. Sin dal 2017, le autorità americane hanno alzato la guardia nei confronti del produttore di droni, accusato di aver raccolto illecitamente dati e immagini e averli inviati ad aziende in Cina, oltre ad aver violato le policy degli store Google ed Apple. Ma anche in questo caso le cose non tornano: se quello delle app DJI fosse un vero e proprio ban occidentale, non si spiega perché siano tuttora disponibili sull'App Store (e parzialmente anche su Galaxy Store) e non sullo store Google.

Come capirete, quindi, è difficile decifrare la situazione e capire quali siano le reali ragioni per cui le app DJI non sono più disponibili sul Play Store. Per il momento, quello che vi possiamo dire è che i file APK si possono scaricare dal sito ufficiale; non la scelta migliore, anche perché alcuni smartphone aziendali hanno il blocco dell'installazione di app da fonti che non siano il Play Store, ma per il momento l'unica disponibile.

Scarica DJI Apps dal sito ufficiale

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il