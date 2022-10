Moto RAZR 2022: data ufficiale in Italia, ma occhio al prezzo

Al contrario del primo modello degli scorsi anni, Moto RAZR 2022 ha fatto il suo debutto esclusivamente in Cina, ricalcando il trend della maggior parte dei pieghevoli in commercio. Xiaomi MIX Fold 2, vivo X Fold, OPPO Find N, Honor Magic V: tutti foldable che non hanno ufficialmente visto la luce del giorno fuori dalla madre patria; e questo ha permesso a una compagnia come Samsung di avere praticamente il monopolio del mercato degli smartphone pieghevoli. Ma se per compagnie come Xiaomi, OPPO, vivo e Honor se ne riparlerà con le prossime generazioni, sembra proprio che con Motorola non dovremo attendere così tanto.

Aggiornamento 20/10: arriva la data di presentazione di Moto RAZR 2022 in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Moto RAZR 2022 diventerà anche internazionale: lo confermano queste immagini

A darci questo suggerimento è Evan Blass, noto leaker che ha postato sul proprio profilo Twitter delle immagini render ufficiose contenenti Moto RAZR 2022. E fin qua non ci sarebbe niente di nuovo, se non fosse per il fatto che nei render vediamo scritte in inglese anziché cinese, confermando quindi l'arrivo del pieghevole Motorola anche sui mercati internazionali, dopo il forte apprezzamento ricevuto in Cina.

Quasi sicuramente queste immagini confermano l'arrivo di Moto RAZR 2022 negli Stati Uniti e probabilmente in Europa. Tuttavia, per il momento non è dato sapere se verrà portato anche in Italia; nell'attesa di scoprirlo, potete comunque già acquistarlo. Quello che il foldable Motorola farà è porsi come diretto concorrente di Samsung Galaxy Z Flip 4, essendo gli unici flip phone disponibili in circolazione; in suo favore, Moto RAZR 2022 può vantare un più ampio schermo esterno Quick View da 2,7″ anziché quello da 1,9″ di Samsung.

Occhio al prezzo | Aggiornamento 10/10

Presentato in Cina due mesi fa, Moto RAZR 2022 sta arrivando anche in Europa, ma a un prezzo che potrebbe apparire poco competitivo per alcuni. Il noto leaker Roland Quandt afferma che Moto RAZR 2022 avrà un prezzo di 1.200€ o più nel nostro continente, nel mentre in Cina viene proposto a partire dall'equivalente di circa 860€. Quando si parla di flip phone, ricordiamo che il diretto (e unico) rivale Samsung Galaxy Z Flip 4 viene venduto di listino a 1.149€, ma lo si può già trovare intorno ai 900€.

Data ufficiale | Aggiornamento 20/10

Adesso è ufficiale: Moto RAZR 2022 arriverà anche in Italia, con l'annuncio che avrà luogo il prossimo 25 ottobre. Dopo i suoi top di gamma della serie Edge, Motorola si appresta a portare il suo nuovo pieghevole anche in occidente dopo averlo commercializzato in Cina.

