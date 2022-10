Date un boost alle vostre prestazioni con questi monitor da gaming KTC, ora in super offerta

Disporre di un buon monitor da gaming può incidere molto sulle prestazioni di gioco e sull'esperienza complessiva: tempi di risposta ridotti al minimo e frequenze di aggiornamento elevate rendono tutto molto più fluido e veloce. In altre parole, con un buon monitor si può essere molto più competitivi. E chi lo ha detto che un buon prodotto debba essere necessariamente costoso? GeekMall ha lanciato una nuova iniziativa sul suo e-commerce, con tanti monitor da gaming firmati KTC in super offerta. Dovete solo scegliere quello che preferite!

I migliori monitor da gaming KTC ora in offerta su GeekMall

Iniziamo da KTC H27S17. Questo monitor da gaming presenta un pannello da 27″ VA curvo 1500R con risoluzione FullHD. Il pannello a 8 bit può visualizzare 16.7 milioni di colori ed offre una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, con un tempo di risposta di appena 1 ms. Il monitor offre una serie di modalità pre-impostate, come FPS (per i titoli First-Person Shooter), RTS (Real-Time Strategy) e RAC (giochi di corsa).

Il dispositivo può essere acquistato in offerta al prezzo di 229.99€ con il codice coupon KTCH27S17.

KTC H27T22 è, invece, un monitor da gaming da 27″ a schermo piatto. Questo offre una risoluzione FullHD, una frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 1 ms e una copertura sRGB di 16.7 milioni di colori. Il monitor è dotato di una staffa rotante e regolabile in altezza per il montaggio a parete, così da adattarlo alle proprie esigenze e preferenze. Anche questo modello, proprio come il precedente, offre alcune modalità pre-impostate e funzioni di gioco avanzate pensate per migliorare le prestazioni.

Il dispositivo può essere acquistato in offerta al prezzo di 259.99€ con il codice coupon KTCH27T22.

Rispetto al modello appena descritto, KTC H32S17 presenta uno schermo più grande di 32″ ed un pannello curvo, oltre ad un robusto supporto per il fissaggio a parete. Per il resto, le caratteristiche sono pressoché le stesse: risoluzione FullHD, tempi di risposta di 1 ms, 16.7 milioni di colori e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Disponibile una modalità a bassa emissione di luci blu per un minor affaticamento degli occhi e altre modalità di gioco pre-impostate che ottimizzano automaticamente le impostazioni per una migliore esperienza e prestazioni più alte.

Il monitor può essere acquistato in offerta al prezzo di 249.99€ con il codice coupon KTCH32S17.

Infine, il monitor da gaming di fascia alta. KTC G42P5, un vero e proprio gioiellino per i gamer più incalliti. Questo sfoggia un bellissimo display OLED da 42″ 4K UHD, un'unità a 10 bit che copre il 99% della gamma di colori DCI-P3 e il 133% dei colori sRGB, visualizzando quindi 1.07 miliardi di colori. KTC G42P5 offre poi una frequenza di aggiornamento di 138 Hz e tempi di risposta di appena 0,1 ms: questo monitor riduce la sfocatura del movimento e rende l'azione super fluida.

Oltre ciò, il monitor da gaming è dotato di due altoparlanti a tre vie e ad alta e a bassa frequenza, per bassi potenti, medi delicati e alti chiari, offrendo quindi un'esperienza audio/video completa e coinvolgente.

Questo monitor può essere acquistato in offerta al prezzo di 1199.99€ con il codice coupon KTCG42P5.

Questi sono solo alcuni dei monitor da gaming KTC in offerta su GeekMall. Per scoprirli tutti, date un'occhiata alla pagina ufficiale dedicata alla promozione: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il