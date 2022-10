Ultimi giorni di sconti per Bezior M1 e Bezior X500, quasi a metà prezzo!

Anche se l'inverno si fa sempre più vicino, questo non vuol dire rinunciare alla possibilità di spostarsi in modo ecologico, con mezzi propri. Ormai muoversi in città a bordo di una bici elettrica è diventata un'abitudine consolidata per tanti e le occasioni per risparmiare non mancano di certo. Su GOGOBEST trovate due valide alternative a prezzo super: Bezior M1 e Bezior X500 sono l'e-bike perfette per affrontare qualsiasi tipo di sfida. Avete solo l'imbarazzo della scelta!

Bezior M1 e Bezior X500 sono le bici elettriche perfette per asfalto e sterrato, ora ad un prezzo super

Ma come fare per scegliere la bici elettrica più adatta? I due modelli in offerta lampo su GOGOBEST presentano alcune caratteristiche comuni, ma alcuni aspetti differiscono in base alle esigenze. Bezior M1 è un'e-bike votata alla città: un modello da city utile per spostarsi praticamente ovunque grazie all'autonomia fino a 80 Km. Il motore da 250W offre fino a 25 Km/h di velocità e permette di affrontare pendenze fino a 35°.

Il display presente sul manubrio permette di visualizzare tutti i parametri della bici mentre il cambio a 7 marce Shimano e l'ammortizzatore anteriore permettono di beneficiare di una guida comoda e precisa. Insomma, è il modello ideale per affrontare la città in tutte le sue sfaccettature!

Siete degli sportivi o degli avventurosi ed amate le gite fuori porta? Magari amate mettervi alla prova affrontando terreni impervi e quindi siete alla ricerca di una bici elettrica “aggressiva”, in grado di tener testa a qualsiasi tipo di strada. In questo caso la scelta giusta è Bezior X500: si tratta di una fat bike dotata di pneumatici più robusti (da 26×4″) ed un motore potente, da 500W.

Ovviamente la velocità massima è sempre di 25 Km/h ma l'autonomia sale a 100 Km. Anche in questo caso le pendenze non sono un problema e le doppie sospensioni permettono di guidare su strade difficili con la massima comodità. Il cambio Shimano è dotato di 27 livelli di resistenza mentre il corpo pieghevole permette di spostare l'e-bike in modo agevole e di riporla senza ingombri.

Le bici elettriche Bezior M1 ed X500 sono disponibili in offerta grazie allo store GOGOBEST: in entrambi i casi il prezzo scende quasi della metà, ma la promozione è valida solo per un periodo limitato di tempo.

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

