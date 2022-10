iQOO 11 e 11 Pro, la versione Global si farà

Sebbene non si abbiano ancora notizie definite per il lancio, iQOO 11 e 11 Pro sembra non resteranno circoscritti alla sola Cina. Infatti, da un leak apprendiamo l'approdo Global della nuova serie, che quindi continua ad arrivare nel mercato internazionale a numeri dispari.

iQOO 11 e 11 Pro: la serie Global sarà uguale a quella Cina o assisteremo a rebrand?

A portare la notizia dell'arrivo internazionale della serie iQOO 11 è leaker Paras Guglani, che ci mostra alcune stringhe di codice dove sono riportati sia i modelli China, che i modelli India, attualmente unico paese fuori dalla patria del brand a distribuire questgi smartphone. E, come si può vedere, per entrambi i modelli è previsto il rilascio.

Quello su cui però si va a discutere è come vivo e iQOO lanceranno questi dispositivi. Infatti, nelle serie passata, cioè iQOO 9 Global, abbiamo visto un modello base che era in realtà un rebrand del base della serie 8, mentre il modello Pro era la riproposizione di quello cinese. Stessa cosa è poi accaduta con iQOO 10, divenuto 9T in India. Quindi, non è affatto escluso che possa esserci ancora una volta una cosa del genere.

Insomma, sembra che la serie iQOO 11 possa riservarci novità decisamente interessanti e siamo solo all'inizio del processo di avvicinamento alla presentazione di questi due smartphone che punteranno a competere in maniera importante con i maggiori brand.

