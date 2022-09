iQOO 11 Pro, la fotocamera avrà un tocco di vivo X80

È ormai partita la macchina di leak che ci porterà a scoprire la nuova serie iQOO 11. E l'ultima indiscrezione è arrivata in termini di fotocamera per quanto riguarda il modello Pro, che sembra ereditare il sensore principale tanto apprezzato sul cugino vivo X80, segno che il brand ha molta attenzione per ciò che è la sua affiliata principale.

iQOO 11 Pro con la fotocamera personalizzata di vivo X80, lo svela un leak

A spiegare come sarà strutturato il comparto fotografico di iQOO 11 Pro è il leaker Digital Chat Station, che parla in maniera non troppo velata dell'utilizzo del sensore da 50 MP Sony IMX866, già visto su vivo X80 base, personalizzato dal brand in collaborazione con la casa giapponese alla stregua del GNV del modello Pro.

Questo, considerando l'utilizzo dell'ISP vivo V1+ già visto sui modelli della serie 10, porteranno la nuova gamma ad un ulteriore passo in avanti in termini di multimedialità, che potrebbe diventare più accattivante anche gli occhi di un mercato Global sempre più curioso di una linea di smartphone che nasce come sperimentale e che nel tempo si è dimostrata una vincente alternativa a smartphone da gaming e top gamma Redmi o Realme.

Insomma, la sfida di iQOO ai colossi cinesi è lanciata: riuscirà a portare ulteriori consensi a vivo con i nuovi top gamma, oppure si tratterà ancora del “vorrei ma non posso”? Le prossime settimane ce lo diranno in maniera più chiara.

