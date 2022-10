Radersi la barba sarà un vero piacere con il nuovo rasoio ENCHEN Mocha S da Xiaomi YouPin

Radersi la barba diventa un gioco da ragazzi con ENCHEN Mocha S, il nuovo rasoio elettrico con testina rotante adattiva che promette una rasatura precisa, veloce e priva di tagli involontari. Grazie alla nuova offerta AliExpress, acquistare questo rasoio diventa più conveniente che mai!

Da Xiaomi YouPin arriva il nuovo rasoio elettrico ENCHEN Mocha S, ora in offerta a metà prezzo

ENCHEN Mocha S è il nuovo rasoio elettrico approvato da Xiaomi YouPin, la nota piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso cinese. Il dispositivo è dotato di lame a doppio strato sottili e resistenti, per radere la barba in modo veloce, preciso e sicuro.

Il corpo del rasoio combina eleganza, praticità ed ergonomia per offrire la migliore presa e un'estetica del tutto apprezzabile. Il dispositivo è dotato di una testina rotante grazie al quale raggiungere e radere efficacemente anche le zone del viso più delicate: ciò lo si deve anche ad un sistema interno che permette alla testina di adattare l'angolatura della rotazione in base alla forma del proprio viso.

ENCHEN Mocha S è certificato IPX7, che ne attesta l'impermeabilità e rende il rasoio perfetto anche per le pelli più sensibili, che possono quindi essere rase anche sotto l'acqua. Inoltre, con una sola carica, il dispositivo garantisce fino a due mesi di utilizzo.

Il nuovo rasoio ENCHEN Mocha S può essere acquistato in offerta su AliExpress a metà prezzo, il che lo rende ancor più un best-buy! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

