Samsung Galaxy Tab S9 a rischio: colpa della crisi

Da sempre, il mercato dei tablet è uno dei più ostici, anche per un'azienda leader nel mondo mobile come Samsung. Dopo anni di egemonia degli iPad di Apple, per i produttori Android si è riacceso un interesse piuttosto vivido per questa categoria dell'elettronica. Lo vediamo non solo con Samsung ma anche con compagnie come Xiaomi e Redmi, OPPO e Realme, che negli ultimi anni si sono riaffacciate nel mercato o vi hanno debuttato per la prima volta.

Di tutte le aziende Android in questione, Samsung è quella che si è maggiormente sforzata di dire la propria nel mondo dei tablet; negli ultimi tempi, abbiamo avuto una serie Tab S7 e una Tab S8 comprensive di modelli top di gamma con caratteristiche e prezzi di fascia molto alta. Senza contare che fra il lancio di Tab S7 e Tab S8 sono passati soltanto 7 mesi, dimostrando la volontà di aggredire il mercato con numerosi modelli per tutte le tasche. Questo gli ha permesso di ottenere una quota attorno al 30%, dove Apple ha oltre la metà del mercato, mentre i vari brand cinesi hanno una presenza decisamente marginale.

Samsung avrebbe rivisto i piani di lancio per la futura serie di tablet Galaxy Tab S9

Insomma, Samsung è la compagnia maggiormente di successo nei tablet Android, ma ciò non significa che sia esente dalla crisi tecnologica che affligge smartphone e non solo. Stando a un report dalla Corea del Sud, Samsung avrebbe deciso di posticipare il lancio di Galaxy Tab S9, cioè la prossima generazione di tablet.

Sulla base delle indiscrezioni trapelate, la serie Samsung Galaxy Tab S9 sarebbe dovuta essere svelata nei primi mesi del 2023, programma che non farebbe più parte della roadmap della società. Il motivo? Una riduzione della domanda dei prodotti di stampo informatico, fra cui anche i tablet, oltre alle problematiche economiche che Samsung sta affrontando; lo stesso motivo per cui potrebbe essere stato annullato il lancio del mai annunciato Galaxy Tab S8 FE.

Non c'è niente di ufficiale, ma Samsung potrebbe aver preferito optare a spostare il lancio di Samsung Galaxy Tab S9 nei mesi successivi del 2023, magari in concomitanza con i prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5; nonostante questo problema di domanda, però, si vocifera che i modelli saranno nuovamente tre, ovvero S9, S9+ e S9 Ultra. Secondo il parere degli analisti di Display Supply Chain Consultants, le vendite dei tablet sono in calo ma non per i modelli premium, che potrebbero passare dal 3% nel 2021 al 4% nel 2022.

