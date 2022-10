Honor 80 Pro+ farà gola a tutti gli amanti della fotocamera

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno si avvicina anche il lancio della serie 80 da parte di Honor, di cui Honor 80 Pro+ rappresenterà la punta di diamante. Da quando la compagnia si è forzosamente separata dall'ex casa madre Huawei, ha intensificato gli sforzi per diversificare la proposta in ambito smartphone, anche nella fascia alta. Oltre alla famiglia Magic, a cui è affidato il segmento premium, ci sarà anche la serie 80 per coloro che cercheranno un prodotto pregiato anche in ambito fotografico.

Honor 80 Pro+ sarà il più pregiato del trio, anche e soprattutto per la sua fotocamera

Sì, perché secondo quanto trapelato in rete Honor 80 Pro+ dovrebbe essere il prossimo smartphone a essere dotato di una fotocamera da 200 MP. Il primo è stato Moto X30 Pro aka Edge 30 Ultra, a cui più recentemente è seguito Xiaomi 12T Pro, mentre il terzo della lista sembrerebbe sia proprio il futuro top di gamma Honor. Mancano ancora dettagli più specifici, ma molto probabilmente si tratterà del sensore Samsung ISOCELL HP1, lo stesso che troviamo sui due succitati smartphone della concorrenza. L'altra possibilità si chiama ISOCELL HP3, sensore da 200 MP che finora non è stato usato da nessun produttore: che Samsung se lo stia tenendo per la serie Galaxy S23?

Fotocamera a parte, le altre caratteristiche tecniche di Honor 80 Pro+ non dovrebbero essere da meno. A partire dal chipset, che come trapelato in precedenza dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, al contrario della soluzione MediaTek (cioè il Dimensity 9000) di Honor 70 Pro+. Le voci di corridoio parlano anche di una batteria con ricarica rapida a 100W, di uno schermo curvo AMOLED con risoluzione 1.5K e fino a 12 GB di RAM.

