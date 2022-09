Huawei MateBook X Pro 2022 debutta ad IFA con display 3K a 90 Hz e Intel Core 12 Gen

Dopo il mega evento in Cina (con il debutto del primo flip phone del brand, Watch GT 2022 e Watch D) il nuovissimo Huawei MateBook X Pro 2022 fa capolino anche in Europa e in Italia: il palcoscenico è quello di IFA, l'occasione perfetta per svelare prezzo e disponibilità per il nostro paese. Ecco tutti i dettagli del nuovo notebook top del colosso cinese!

Aggiornamento 02/09: il notebook premium di Huawei torna a far parlare di sé con il debutto ad IFA 2022. Trovate tutti i dettagli e le novità direttamente a fine articolo, insieme a prezzo e disponibilità per l'Italia.

Huawei MateBook X Pro 2022 ufficiale: tutte le novità per il notebook high-end

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Bright Moon Silver, Deep Space Gray ed Emerald, Huawei MateBook X Pro 2022 aumenta nella diagonale. La scocca misura 310 x 221 x 15.6 mm, per un peso di 1,38 kg e offre uno schermo LTPS da 14,2″ 3.1K (3120 x 2080 pixel) in 3:2 con densità di 264 PPI e refresh rate fino a 90 Hz. La compagnia ne ha ridotto le cornici, adesso spesse solo 6 mm per un rapporto schermo/scocca del 92,5%. È il miglior pannello mai usato da Huawei, certificato DisplayHDR 400 da VESA: 1,07 miliardi di colori, copertura P£ e △E<1, luminosità fino a 500 nits e touch screen a 10 punti.

Subito sotto troviamo la tastiera retroilluminato con corsa di 1,5 mm e tasto d'accensione con sensore ID. Ma la vera novità è rappresentata dal touchpad, il cui supporto multi-tocco e sensibilità alla pressione gli permette l'implementazione di varie gestures. È possibile scorrere lungo i lati per regolare luminosità e volume, scorrere la riproduzione dei video, avviare la registrazione schermo e richiamare il centro notifiche. Inoltre, con un doppio tap con la nocca è possibile scattare uno screenshot dei contenuti visualizzati sullo schermo.

Per l'occasione, Huawei ha utilizzato una tecnologia a ultrasuoni per permettere l'interazione manuale anche senza toccare lo schermo. Con i movimenti della mano puoi mettere in Play/Pausa, scorrere le pagine di una presentazione o mandare avanti/indietro un video. Sulla scocca c'è anche un punto con connessione NFC per avviare rapidamente la modalità Huawei Share e condividere file fra dispositivi compatibili.

Hardware

L'edizione 2022 di Huawei MateBook Pro significa un aggiornamento della configurazione hardware. I chipset utilizzati sono sempre Intel Core 11th Gen, ma questa volta sono stati implementati i modelli i5-1155G7 e i7-1195G7. La parte grafica è gestita dalla GPU integrata Intel Iris X, mentre le memorie sono da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB o 1 TB di SSD NVMe PCIe. L'alimentazione è invece fornita da una batteria da 60 Wh con caricatore a 90W fornito in confezione. Dentro c'è anche un rinnovato impianto a doppia ventola a pinna di squalo e heatpipe, in grado di aspirare il 60% di aria tramite le 3 bocchette in più e avere un'efficienza raddoppiata per la dissipazione.

Per il software c'è Windows 11 Home Edition, arricchito da funzioni come HyperTerminal direttamente ereditato da HarmonyOS. È la schermata con cui operare senza soluzione di continuità i prodotti dell'ecosistema, come smartphone, tablet, monitor e smart TV. Per esempio, puoi avere lo schermo del notebook sul tablet e usare lo stylus M-Pencil per disegnare. Oppure puoi avere fino a 3 app aperte da smartphone sullo schermo del MateBook, per fare qualche esempio. E poi sul nuovo notebook c'è anche lo store di app Huawei, avvicinando l'esperienza software fra smartphone e PC.

Lato connettività, troviamo il supporto Wi-Fi ax Dual Band MIMO, Bluetooth 5.1 e 4 porte USB Type-C, di cui le 2 sulla sinistra con Thunderbolt 4. Non manca l'ingresso ingresso mini-jack per audio/microfono, così come webcam HD (con riconoscimento facciale 2D) e impianto Huawei Sound con 6 speaker e 4 microfoni con riduzione del rumore AI.

Huawei MateBook X Pro 2022 con Intel Core 12 Gen: che cosa cambia | IFA 2022

A distanza di parecchi mesi dal lancio della prima versione, Huawei MateBook X Pro 2022 torna nuovamente sul mercato con a bordo processori Intel di dodicesima generazione. Le specifiche e le caratteristiche restano invariate, tranne che per alcuni dettagli. Rispetto alla versione precedente, oltre alle colorazioni Silver e Gray troviamo anche una variante White ed una Ink Blue. Il corpo è realizzato in lega di magnesio e ritroviamo un pannello da 14.1″ in 3K con refresh rate a 90 Hz; il peso scende a 1.26 kg.

Ovviamente cambia il cuore del terminale: ora è possibile scegliere tra una versione con Intel Core i7-1260P ed una con i5-1240P; in entrambi i casi la grafica è affidata alla scheda Iris Xe, sono presenti 16 GB di RAM LPDDR5 e storage SSD da 512 GB o 1 TB.

Per quanto riguarda il mercato italiano, il nuovo portatile premium di Huawei è disponibile nella versione Ink Blue con processore i7 (e 1 TB di storage SSD). Si punta all'eleganza e al top!

Prezzo e disponibilità in Italia

Huawei MateBook X Pro 2022 è stato lanciato in Cina ai seguenti prezzi:

i5 – 16/512 GB – 9.499 yuan (~ 1.318€ )

) i7 – 16/512 GB – 10.499 yuan (~ 1.457€ )

) i7 – 16 GB/1 TB – 12.499 yuan (~1.735€)

Passando invece alla versione con processori Intel Core di dodicesima generazione, di seguito trovate il prezzo di vendita e la rispettiva configurazione hardware.

i5-1240P – 16/512 GB – 8.999 yuan (~ 1.300€ )

) i7- 1260P – 16/512 GB – 9.999 yuan (~ 1.454€ )

) i7- 1260P – 16 GB/1 TB – 10.999 yuan (~1.599€)

Per quanto riguarda il lancio in Italia di Huawei MateBook X Pro 2022 con Intel 12th Gen, il terminale è disponibile in un'unica versione top al prezzo di 2.199€. C'è anche una promozione dedicata: per un periodo limitato di tempo è possibile ricevere uno sconto di 100€ (iscrivendosi al sito ufficiale) ed un monitor MateView in regalo!

