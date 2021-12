Il prossimo Huawei MateBook funzionerà a ultrasuoni

Se in ambito smartphone sta faticando a sopravvivere, la linea Huawei MateBook sta proseguendo senza sosta, non essendo direttamente colpita dal ban USA. Di recente, infatti, c'è stata la presentazione del MateBook E 2021, cioè la fusione fra il mondo PC e quello tablet. Negli scorsi mesi, poi, hanno debuttato in Italia prodotti come MateBook 16s e MateView GT, per non parlare del potente e pregiato MateBook 16.

La tecnologia a ultrasuoni prenderà posto sul prossimo Huawei MateBook

Adesso veniamo a conoscenza del fatto che il prossimo 23 dicembre sarà presentato un nuovo Huawei MateBook, un PC portatile che si prospetta a suo modo originale. Come rivelano i teaser ufficiali postati su Weibo, il nuovo laptop offrirà una feature senza dubbio peculiare: il supporto alle air gestures. Mediante il movimento delle mani, quindi, sarà possibile interagire con il portatile, in maniera similare a quanto già avviene su alcuni smartphone (come Mate 30 Pro) e smart TV targate Huawei. Una tecnologia simile è presente anche nell'infrastruttura per automobili smart sviluppata dall'azienda, fra l'altro.

La particolarità di questo nuovo modello di Huawei MateBook sarà che questo supporto verrà garantito tramite tecnologia a ultrasuoni, permettendo un tracciamento ben più preciso che tramite la sola fotocamera. Sempre dai teaser, poi, capiamo che questa tipologia di interazione sarà multi-dispositivo, ampliandone le funzionalità anche ai dispositivi dell'ecosistema Huawei e HarmonyOS, come smartphone, tablet e monitor esterni. Resta da capire come verrà utilizzata di preciso: sicuramente ne sapremo di più il 23 dicembre.

