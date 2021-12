Basta pali in faccia: attiva questa opzione sul tuo Android

Volenti o nolenti, gli smartphone fanno parte delle nostre vite quotidiane: per questo, Google ha integrato in Android la funzionalità di Benessere Digitale. La sua presentazione avvenne al Google I/O 2018 e da allora sempre più produttori hanno integrato nelle proprie UI funzionalità di salvaguardia del benessere dei propri utenti. Penso per esempio alla modalità Zen della OxygenOS di OnePlus, ma è solo uno dei vari esempi di funzionalità per limitare l'utilizzo dello smartphone. L'obiettivo è quello di creare un uso consapevole del telefono, senza abusarne in maniera nociva per la propria persona. Per esempio, lo sapevate che all'interno di Android è presente una modalità che permette di evitare di usare lo smartphone mentre si cammina?

Google vi tiene in allerta quando usate lo smartphone mentre camminate

Dite la verità: a quanti di voi è capitato almeno una volta di usare il telefono mentre camminavate e finire per scontrarvi contro un ostacolo o ancora peggio una persona? Questa funzionalità si chiama “Guarda avanti” e permette all'utente proprio di rimanere concentrato mentre cammina, evitando che lo smartphone lo distragga troppo.

Per attivarla, vi basta andare in “Impostazioni/Benessere Digitale“, scorrere in basso e cliccare su “Guarda avanti“. In questo modo, ne avvierete la configurazione: per far sì che funzioni come deve, dovrete necessariamente darle il permesso di accedere alla registrazione dell'attività fisica da parte dello smartphone. In poche parole, combinando i dati di sensori come accelerometro e giroscopio sarà in grado di capire se vi state muovendo o meno. Per renderla più precisa, potete anche darle i permessi per la posizione GPS, in modo che capisca che vi stiate muovendo all'aperto anziché al chiuso.

A questo punto, quando vi succederà di utilizzare lo smartphone mentre fate una passeggiata, di tanto in tanto l'app Benessere Digitale vi invierà una notifica. Nel messaggio vi verrà ricordato di guardare avanti a voi e di cercare di evitare di usare il telefono mentre camminate.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il