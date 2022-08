OPPO Band 2, primi segnali Global: spunta una certificazione

Ad inizio mese di agosto 2022 OPPO ha presentato, tra le altre cose, anche la sua nuova smartband Band 2. Il nuovo indossabile ha migliorato di molto le sue capacità e pare si appresti ora ad approdare nel mercato Global, vista la prima certificazione, provando a replicare ed eventualmente superare quanto di buono fatto dal primo modello, arrivato anche in Italia.

OPPO Band 2 Global: la prima certificazione ne avvicina il lancio

OPPO Band 2 visits IMDA. pic.twitter.com/NoUJkvhd2c — Mukul Sharma (@stufflistings) August 19, 2022

Da dove arriva la prima certificazione per OPPO Band 2 in versione Global? La smartband del colosso cinese è stata registrata all'ente singaporese IMDA, che quindi ha decretato l'uscita fuori dalla Cina di questo modello. Ma in cosa migliora dunque Band 2 rispetto alla precedente. L'indossabile trova un display molto più ampio che lo avvicina più ad OPPO Watch Free che alla prima Band ma soprattutto si riconferma con tecnologia AMOLED.

Tra le altre caratteristiche, troviamo il chipset Apollo 3.5, una batteria pressoché raddoppiata, un grande focus sulle modalità sportive e sui monitoraggi per la salute, ma soprattutto l'NFC, che sarà curioso vedere se verrà integrato anche nel modello Global e, dobbiamo dire, sarebbe un upgrade non da poco alle nostre latitudini e porterebbe OPPO Band 2 ad essere una degna rivale di Xiaomi Band 7.

Chiaramente, la certificazione non ci dà idea di quando possa essere lanciata alle nostre latitudini, ma sicuramente avvicina la Band 2 e, immaginiamo, questa presentazione potrebbe avvenire verso settembre/ottobre 2022, considerando le tempistiche attuali.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il