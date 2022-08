iQOO riscrive la serie Z6: ricarica e chipset più potenti

iQOO continua la sua marcia di allargamento del suo catalogo mid-range con la serie Z6. Questa gamma ha in realtà già debuttato nel mercato Global ma manca ancora la controparte cinese, solitamente più potente e strutturata ed infatti, la prima certificazione relativa a iQOO Z6 e Z6x in Cina ci dà segnali di miglioramento in termini di specifiche.

iQOO Z6 con ricarica a 80W, Z6x a 44W: le prime novità sui nuovi modelli

Cosa ci raccontano le prime certificazioni per la nuova serie iQOO Z6? L'ente 3C ha certificato sia per Z6, sia per Z6x la ricarica rapida che troveranno integrata e le sorprese iniziano proprio da qui. Non tanto per i 44W per Z6x, notoriamente meno prestante del modello base, ma proprio per la ricarica da 80W che si ritrova Z6. Ma le buone notizie relative a questo modello non sono finite. Infatti, i leak vogliono che per tale smartphone ci sia lo Snapdragon 778G+, che ben sta figurando nei vari dispositivi in cui è integrato. Nessuna notizia in merito invece per Z6x.

Una delle “pecche” potrebbe essere il display LCD che troveremo sicuramente sia su Z6 che Z6x, ma quest'ultimo dovrebbe trovare una batteria molto capiente, visto che si parla di 6.000 mAh. Ma com'è fatto iQOO Z6 versione Cina? Sebbene non ci sia ancora il design definitivo, abbiamo uno scorcio (che potete vedere in apertura) che ci mostra il bumper fotocamera, dove si può leggere la dicitura OIS, feature inedita per la serie, oltre a vedere tre sensori.

Insomma, iQOO pare voglia fare le cose in grande anche nelle sue soluzioni medio gamma, puntando ad abbassare la soglia di prezzo di feature di qualità e rendendo i suoi smartphone più competitivi. Non ci resta dunque che aspettare le prossime settimane per capire quando e come arriveranno.

