Black Shark 5 diventa High Energy: tutte le novità della versione speciale

La serie Black Shark 5, composta da tre modelli compresi Pro e RS, si amplia e trova anche la nuova variante High Energy. Questo modello riprende l'estetica e molto di quelle che sono le specifiche tecniche del modello base della gamma con una novità molto interessante, pur mantenendo un ottimo prezzo.

Black Shark 5 High Energy: cosa cambia rispetto al modello base

Come si presenta dunque la nuova versione del Black Shark 5? Se guardiamo all'esterno, è pressoché identico al modello base, con lo stesso design, le stesse trame che richiamano al gaming e lo stesso bumper fotocamera. Praticamente lo stesso telefono se non per una colorazione nata in collaborazione con Dipartimento Aerospaziale Cinese. Questo si riflette anche in termini di display, considerando che resta la stessa soluzione da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz. Immancabili poi i tasti dorsali tipici del brand.

Andando alle specifiche tecniche interne, se il chipset Snapdragon 870 resta lo stesso, è il comparto memorie che risulta essere la vera (e forse unica) novità di questo dispositivo. Infatti, la versione High Energy è dotata di un comparto non solo con storage UFS 3.1, ma anche con una partizione SSD, proprio come Black Shark 5 Pro, che abbiamo recensito. Questa è la prima volta che il brand porta tale feature per un modello definito base, specie con Snapdragon 870. Questo garantisce chiaramente più velocità di lettura ed un importante miglioramento delle prestazioni. Anche la batteria presente non cambia, rimanendo a 4.650 mAh e ricaricabile a 120W. Stesso discorso anche per la fotocamera ed il software, con JOY UI 13.

Prezzo e disponibilità

La versione High Energy arriva nel mercato cinese configurandosi in due tagli di memoria e tre tagli di prezzo: la versione 8/256 GB costa circa 365€ (2.499 yuan), mentre quella da 12/256 GB sale a circa 423€ (2.899 yuan) e per finire, la versione Chinese Aerospace costa circa 452€ (3.099 yuan). Considerando che si tratta di una versione abbastanza specifica, è difficile che vedremo questa variante in Europa, ma mai dire mai.

