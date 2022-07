OnePlus Ace Pro batte tutti su Antutu: è il più potente con Snapdragon 8+ Gen 1

OnePlus Ace Pro verrà lanciato a breve. L'evento si svolgerà in Cina il prossimo 3 agosto, ma del dispositivo sono già state svelate alcune caratteristiche. Sappiamo, ad esempio, che questo sarà il primo smartphone OnePlus con Snapdragon 8+ Gen 1, l'ultima tecnologia di casa Qualcomm che promette prestazioni altissime e consumi ottimizzati. Lo smartphone è anche passato su AnTuTu, la celebre piattaforma di benchmarking, raggiungendo risultati incredibili.

OnePlus Ace Pro raggiunge il punteggio più alto su AnTuTu

Il lancio di OnePlus Ace Pro è atteso per il prossimo 3 agosto, e arriverà nel mercato globale con il nome OnePlus 10T. Di questo smartphone, il brand ha già condiviso numerosi dettagli in merito a design e specifiche tecniche. Sappiamo, ad esempio, che il dispositivo avrà un ampio schermo con un foro centrale per la selfie camera e che sarà il primo smartphone OnePlus dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Ora, con un altro teaser il colosso cinese ha mostrato il punteggio AnTuTu raggiunto da OnePlus Ace Pro. Stando a quanto riportato dalla stessa azienda, lo smartphone ha ottenuto 1.141.383 punti, ovvero più di quanto qualsiasi altro smartphone dotato dello stesso processore ha ottenuto finora.

Asus ROG Phone 6 ha raggiunto circa 1.11 milioni di punti, mentre Xiaomi 12S Ultra ha ottenuto un punteggio di circa 1.10 milioni. Viene confermato, dunque, il risultato registrato anche dalla controparte Global, ovvero OnePlus 10T.

Come già detto, il lancio del dispositivo è atteso per il prossimo 3 agosto. Intanto, se volete conoscere tutti i dettagli in merito a design, specifiche tecniche, disponibilità a prezzo di OnePlus Ace Pro (o OnePlus 10T), vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il