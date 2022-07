OnePlus 10T e Ace Pro con Snap 8+ svelati: ecco come sono fatti!

Il prossimo 3 agosto la casa cinese lancerà a livello Global OnePlus 10T, il suo primo smartphone con Snapdragon 8+ Gen 1. Il dispositivo arriverà lo stesso giorno anche in Cina, con il nome di OnePlus Ace Pro: due facce della medesima medaglia. Curiosi di scoprire il design dei due smartphone top? Allora eccovi serviti!

OnePlus 10T e Ace Pro mostrati nelle prime immagini render: svelato il design dei top con Snapdragon 8+ Gen 1

A quanto pare le immagini pubblicante precedentemente da OnLeaks si sono rivelate veritiere. OnePlus 10T (e il suo gemello cinese Ace Pro) attinge a piene mani dal precedente 10 Pro; il modulo fotografico resta quasi invariato, lo stile è identico ma manca all'appello il logo di Hasselblad. Ciò vuol dire che il nuovo dispositivo non presenta una fotocamera in collaborazione con il noto marchio. I due top di gamma – ricordiamo, uno destinato al mercato Global e uno per la Cina – arriveranno in due colorazioni, Black e Green.

L'azienda ha condiviso anche un'immagine della parte frontale: abbiamo un ampio pannello con un foro centrale per la selfie camera. Il pannello dovrebbe essere un'unità AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, con una profondità colore a 10 bit.

Sia OnePlus 10T che il fratello Ace Pro (rebrand cinese) saranno lanciati il prossimo 3 agosto. Volete saperne di più? Eccovi il nostro approfondimento dedicato al modello Global, con tutti i dettagli tra conferme ed indiscrezioni.

