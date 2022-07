Doogee S89 Pro è il nuovo battery phone colossale da 12.000 mAh

Dopo il modello S98 Pro (smartphone ultra-resistente dotato di fotocamera termica) il brand cinese si prepara ad una vera e propria carrellata di novità per le prossime settimane, da telefoni ed accessori. Il dispositivo principale è sicuramente Doogee S89 Pro, rugged phone da maltrattare a più non posso dotato di una batteria colossale da ben 12.000 mAh. Inoltre il terminale non arriva solo ma è in compagnia di altri due smartphone entry level.

Doogee S89 Pro debutta oggi insieme a due rugged phone entry level: tutte le novità

Se il precedente rugged ha optato per un design a forma di occhio, il nuovo Doogee S89 Pro si ispira al mondo dei robot, con uno stile unico ed un layout della fotocamera molto particolare. Quest'ultimo richiama proprio gli occhi di un robot, con due luci LED RGB che contribuiscono ad ottenere un design “futuristico”. Le luci possono essere sfruttare per le notifiche, le sveglie e le chiamate, con un'effetto davvero stiloso. Ovviamente si tratta di un rugged phone e non mancano vari tipi di resistenze e certificazioni: abbiamo quelle IP68 e IP69K, ma anche quella di grado militare MIL-STD-810H.

Frontalmente abbiamo un display LCD da 6.3″ Full HD+, con un minuscolo notch a goccia per la fotocamera da 16 MP. Sul retro trova spazio un triplo modulo da 64 + 20 + 8 MP, con un sensore ultra-wide ed una Night Vision Camera. Il cuore del nuovo rugged è il chipset Helio P90 di MediaTek, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibili fino a 512 GB tramite microSD). Completano il quadro Android 12 lato software, l'NFC per i pagamenti e dei pulsanti personalizzabili.

L'ultimo Doogee S89 Pro è in offerta lancio su AliExpress e Doogeemall, fino al prossimo 29 luglio. Il super rugged viene proposto a 336€, con altri ribassi presenti direttamente nelle pagine dedicate.

Oltre al modello principale, la compagnia cinese ha lanciato anche altri due dispositivi. Stiamo parlando di Doogee S61 ed S61 Pro, due rugged phone entry level caratterizzati da un prezzo accessibile, un'elevata resistenza ed una particolare back cover che può essere rimossa e sostituita. Ci sono 4 tipi di cover: AG Frost, Carbon Fiber, Wood Grain e Transparent. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata al sito ufficiale del brand.

La nuova serie è disponibile in sconto a partire da 137€ su AliExpress e Doogeemall: la promozione – valida sia per i due entry level che per il maggiore S89 Pro – terminerà il 29 luglio.

Articolo sponsorizzato.

