Doogee S98 Pro con camera termica e Night Vision debutta oggi ed è subito in sconto

Nelle scorse settimana abbiamo parlato in varie occasioni del nuovo rugged phone in arrivo per il brand cinese, un dispositivo dotato di alcune funzionalità decisamente interessanti ed uno stile molto particolare. E ora Doogee S98 Pro è disponibile all'acquisto ed il prezzo di lancio ingolosisce non poco!

Doogee S98 Pro è in vendita da oggi: tutti i dettagli e dove acquistare il nuovo rugged

Le vendite del rugged “alieno” partono oggi, 8 giugno: ma prima è bene fare un piccolo riepilogo. Doogee S98 Pro è uno smartphone ultra-resistente, dotato di un look fantascientifico, con un modulo fotografico caratterizzato da un layout appariscente. All'interno è presente una fotocamera principale Sony da 48 MP, accompagnata da due aggiunte di tutto rispetto: abbiamo un sensore da 20 MP con Night Vision ed un modulo termico InfiRay da 25 Hz, la combinazione perfetta per muoversi al buio senza rischi.

Inoltre l'algoritmo Dual Spectrum Fusion permette di unire immagini normali scattate dal sensore da 48 MP con quelle generate dalla camera termica; così facendo si potranno avere degli scatti ricchi di dettagli (magari per la diagnostica di un pannello elettrico, per monitorare la temperatura di una superficie e così via). Si tratta quindi di una soluzione adatta sia agli amanti delle avventure outdoor che ai professionisti.

Il resto delle caratteristiche di Doogee S98 Pro comprende un ampio pannello da 6.3″ Full HD+ con protezione Gorilla Glass, il chipset MediaTek Helio G96 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite microSD), una batteria da ben 6.000 mAh con ricarica da 33W ed il supporto alla ricarica wireless da 15W. Ricordiamo che stiamo parlando di un rugged phone, quindi di un telefono votato alla resistenza: il corpo è resistente all'acqua, agli urti/cadute e alle temperature estreme. Presente all'appello la certificazione di tipo militare MIL-STD-810H. Per concludere non mancano NFC, GPS, un pulsante personalizzabile e Android 12 come software (già out of the box).

Il rugged phone dal look “alieno” Doogee S98 Pro è disponibile all'acquisto tramite vari canali, al prezzo promozionale di 315€: l'iniziativa è valida solo per pochi giorni, quindi se siete interessati conviene dare un'occhiata alle pagine dedicate. Il dispositivo è acquistabile su AliExpress e DoogeeMall mentre nel sito ufficiale del brand (a questa pagina) trovate tutti i dettagli sul nuovo arrivato.

Articolo sponsorizzato.

