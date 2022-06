Nothing Phone (1) sarà presto tra noi: ufficiale la data di uscita

Dopo averlo conosciuto, in parte, in un primo evento, Nothing Phone (1) ha finalmente una data di uscita. Lo smartphone della start up di Carl Pei si presenterà al mondo molto presto, con tutte le particolarità che si porta dietro.

Nothing Phone (1), svelata la data di uscita: tutti i dettagli

Come veniamo a sapere della data di presentazione del primo smartphone di Nothing? Il brand di Carl Pei, già nei giorni scorsi, aveva dato segnali importanti per il lancio del dispositivo, avvicinando il momento dell'annuncio con alcuni tweet. E, hype a parte, è stato di parola, visto che ha finalmente stabilito (sempre con un tweet) quando vedremo definitivamente il Phone (1).

Molto particolari le didascalie e la scelta della locandina per presentare il dispositivo. Nothing chiede infatti di cancellare quanto appreso finora sugli smartphone e di “ricominciare” con Phone (1). Del resto, il design presunto riscrive un po' quella che è stata la concezione di smartphone finora, quanto meno per lo stile. La locandina inoltre ci mostra le ali di un pappagallo molto colorate, segno che il display del telefono sarà una delle feature cardine.

Ma quando arriva quindi? Il sipario su Nothing Phone (1) si aprirà ufficialmente il prossimo 12 luglio 2022 alle 17:00 (ora italiana), dove conosceremo finalmente cosa ha da dire l'hype phone per eccellenza. Per saperne di più su quanto raccolto finora, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

