Redmi lancia il suo primo e interessante monitor 4K

Uno dei settori in cui Redmi è molto apprezzata è senza dubbio quello dei monitor da PC. E dopo alcuni modelli, anche da gaming, è tempo di vedere sul mercato anche il primo Redmi Display 27 4K, con specifiche tecniche di ottimo livello e prezzo abbastanza inquadrato.

Redmi Display 27 4K: tutto sul nuovo monitor da PC premium

Se guardiamo al design di questo monitor, ci rendiamo conto che non è tanto diverso da quanto visto in casa Redmi, quindi: cornici ridotte e stand regolabile sia in orizzontale che in verticale. Passando alle proprietà del pannello da 27″, abbiamo quindi una risoluzione 4K 16:9 (3840 x 2160 pixel) IPS, con angolo di visuale a 178°, che non è poco. Quanto al resto delle feature, abbiamo una certificazione VESA DisplayHDR 400, ma anche una precisione colore ΔE<2.

Quanto alla gamma colori presente, abbiamo una scala 100% sRGB ed una DCI-P3 al 95% 10-bit, non manca poi la protezione per gli occhi certificata TÜV Rheinland e SGS, mentre per le porte abbiamo: 2 USB Type-A, due HDMI, DisplayPort, jack per le cuffie ed una porta Type-C, che per questo modello risulta molto utile. Infatti, collegando il laptop tramite Type-C, è possibile rendere il monitor un HUB USB completo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Display 27 4K arriva in Cina ad un prezzo di lancio di circa 279€ (1.999 yuan) che, considerando la categoria, è piuttosto inquadrato e onesto. Al momento non è dato di sapere se approderà in Occidente, ma non è escluso che possa arrivare tramite i più noti store di importazione.

