Xiaomi Smart Summer 2022: i saldi estivi continuano

Con l'avanzare dell'estate, è sempre utile avere a disposizione dispositivi ed elettrodomestici utili da portare in viaggio o utilizzare a casa. Per questo, approfittare della Xiaomi Smart Summer 2022, promo del Mi Store con tante offerte lampo, può essere un'occasione per acquistare ciò che più ci serve.

Xiaomi Smart Summer 2022: ecco le offerte lampo per il periodo estivo

Come funzionano i saldi della Xiaomi Smart Summer? L'iniziativa si basa sulle offerte dello store online del brand, dove ogni giorno vengono lanciate delle flash sale da non perdere per l'ottimo prezzo a cui sono proposte. Queste sono valide fino alle 23.59 del giorno successivo. Ma qual è il periodo promozionale? Xiaomi vi porta queste offerte lampo fino al prossimo 7 agosto 2022, quindi avrete tutto il tempo per sfruttare al meglio questa promozione.

Un esempio? I prodotti proposti oggi sono l'asciugacapelli Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, qui la recensione, con il suo controllo della temperatura intelligente e sistema agli ioni negativi, ma anche la luce da monitor Xiaomi Mi Computer Light Bar, che vi permette di avere una giusta illuminazione della vostra postazione PC con tanta libertà di gestione personalizzata.

Per poter acquistare i prodotti sul Mi Store, vi basterà andare al link che trovate nel box in basso in cui sono incluse le offerte del giorno. E se avete accumulato Mi Point, potrete trovare un risparmio maggiore! Inoltre, se desiderate conoscere altre offerte lampo, troverete un secondo box con i prodotti in sconto per il periodo promozionale. N.B. Se non doveste visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

