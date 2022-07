Huawei Watch 3 Pro (2022) ha una data d’uscita: arriva con ECG ed altre novità

Huawei lancerà presto la nuova generazione del suo smartwatch di fascia alta. Il colosso cinese ha, infatti, condiviso su Weibo un video teaser che mostra il design e alcune funzionalità del nuovo Huawei Watch 3 Pro (2022), insieme alla sua data di presentazione: ecco quando arriverà il nuovo indossabile premium del colosso cinese!

Ecco quando arriverà Huawei Watch 3 Pro (2022)

Huawei Watch 3 Pro (2022) è la seconda generazione del modello top dell'anno scorso. Il prossimo smartwatch premium vedrà la luce il prossimo 27 luglio e salirà sullo stesso palco di MatePad Pro (2022), il primo tablet con HarmonyOS 3.0 a bordo.

Come anticipato, l'azienda ha condiviso sul suo profilo Weibo un breve video teaser che, oltre a mostrare il design del nuovo Huawei Watch 3 Pro (piccolo spoiler: non è poi così diverso dal modello precedente, anzi) ne svela anche alcune delle sue caratteristiche principali. E pare proprio che il nuovo smartwatch sia dotato di un sistema di navigazione autonomo sviluppato da Huawei che consente a motociclisti, corridori e chiunque altro di tenere traccia della propria posizione, sapere dove si trovano e ricevere indicazioni sul display in modo indipendente.

Oltre ciò, Huawei Watch 3 Pro (2022) supporta anche la funzionalità ECG, grazie alla quale monitorare in modo rapido e accurato il proprio stato di salute attuale, inclusi i livelli di frequenza cardiaca e di pressione sanguigna.

Maggiori dettagli verranno svelati tra pochi giorni, nel corso dell'evento del 27 luglio.

