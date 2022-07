vivo Y30 5G ufficiale: lo abbiamo già visto da qualche parte?

vivo ha lanciato un nuovo smartphone della serie Y compatibile con le Reti di quinta generazione e dal prezzo accessibile. Parliamo di vivo Y30 5G, che altro non è che un rebrand di iQOO U5e lanciato il mese scorso. Uguale nell'estetica (fatta eccezione per due diverse colorazioni molto più brillanti), questo smartphone presenta delle piccole differenze nel suo comparto tecnico, tra cui una fotocamera principale da 50 MP e una potenza di ricarica che si ferma a 10W. Ecco tutti i dettagli.

vivo Y30 5G: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone

Design e display

vivo Y30 5G sfoggia un design elegante e sottile, con uno spessore di appena 8.25 mm. Il dispositivo presenta delle cornici abbastanza sottili su tre lati, mentre quella inferiore è un po' più spessa, per un rapporto schermo-corpo dell'89.99%. Sul retro troviamo un modulo fotografico di modeste dimensioni e di forma rettangolare all'interno del quale alloggiano due grandi obiettivi e il flash LED.

Lo smartphone presenta poi un display da 6.51″ con notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale per selfie. Lo schermo offre una risoluzione HD+, una frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz, saturazione del colore elevata e una speciale modalità di protezione degli occhi, per un'esperienza visiva coinvolgente ma confortevole.

Specifiche tecniche

Sotto la scocca di vivo Y30 5G si nasconde un processore MediaTek Dimensity 700, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Lo smartphone supporta 2 GB di RAM estesa.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.8), un obiettivo macro da 2 MP e flash LED, mentre la fotocamera interna per selfie è da 8 MP. vivo Y30 5G offre, poi, una batteria da 5.000 mAh che può essere ricaricata a 10W e funziona su sistema operativo Android 12 con interfaccia utente FunTouch OS 12. Tra le altre caratteristiche troviamo una porta USB di tipo C, un jack audio da 3,5 mm, supporto dual-SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, lettore di impronte digitali montato lateralmente e supporto per lo sblocco facciale AI.

vivo Y30 5G – Prezzo e disponibilità

vivo Y30 5G è disponibile nelle colorazioni Starlight Black e Rainbow Fantasy al prezzo di 8.699 THB, ovvero circa 230€ al cambio. Il dispositivo è stato annunciato in Thailandia ma è probabile che venga presto lanciato in India e, di conseguenza, arrivare progressivamente in altri mercati. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in Italia.

