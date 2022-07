Privacy sempre sotto controllo con il nuovo Xiaomi Smart Home Display 6

Xiaomi ha appena lanciato un nuovo smart display dal prezzo accessibile e ricco di funzionalità. Il dispositivo, oltre ad essere utilizzato come schermo intelligente, appunto, può anche fungere da hub di controllo per la smart home o come sistema di sorveglianza. Parliamo di Xiaomi Smart Home Display 6 in questo articolo!

Xiaomi lancia Smart Home Display 6, più di un semplice schermo intelligente per la vostra casa

Xiaomi Smart Home Display 6 sfoggia un design piatto e compatto, molto simile al modello dello scorso anno. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo da 6″ con una fotocamera nella parte superiore e di un potente speaker nella parte inferiore. La fotocamera da 2 MP può essere utilizzata sia per effettuare videochiamate che per il monitoraggio dell'area in cui il dispositivo è stato posizionato, trasformandolo in una sorta di telecamera di sorveglianza.

Temete che Xiaomi Smart Home Display 6 possa spiarvi, magari registrando le vostre voci o catturando immagini a vostra insaputa? Nessun problema: la fotocamera è dotata di uno slider fisico per oscurare il sensore, mentre il microfono può essere spento grazie ad un tasto dedicato. Il dispositivo è anche dotato un supporto regolabile posto sul retro della scocca, in modo che lo si possa posizionare su qualsiasi superficie; può funzionare come hub di controllo per gli altri oggetti smart ed ha a bordo MIUI Home.

Xiaomi Smart Home Display 6 può essere acquistato in Cina al prezzo di 349 Yuan, ovvero circa 50€ al cambio attuale. Un prezzo davvero molto competitivo per la qualità e le funzionalità offerte. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni su un probabile lancio in altri mercati.

