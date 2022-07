Doogee D11: stile, chiamate Bluetooth e assistente vocale

La comodità di avere uno smartwatch nasce dalle funzioni che esso porta al nostro polso, che siano utili per la quotidianità o per lo sport. Spesso però, ci sono feature che alzano decisamente i costi, ma non è il caso del Doogee D11, il nuovo smartwatch del brand con chiamate Bluetooth e assistente vocale, che si propone ad un prezzo top per le specifiche tecniche di cui si avvale.

Doogee D11: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il Doogee D11 trova un design che il brand definisce “punk aestethic“, nel senso che troviamo una cassa in alluminio aerospaziale molto particolare, in quanto è realizzata in forma quadrata pur mantenendo un display circolare da 1.32″ LCD da 386 PPI di densità. A questo, abbiniamo anche una corona che funge da tasto funzione per ottenere tutto con un click.

Ma quali sono le sue funzioni? Su tutto, abbiamo un sistema di chiamate Bluetooth 2-in-1 grazie al chipset RealTek 8763EW, così da non dover prendere lo smartphone per rispondere. In più, grazie al microfono dedicato, è possibile attivare l'assistente vocale AI, a cui chiedere varie azioni attivandolo con un solo gesto.

Aldilà di tutto il Doogee D11 è un assistente per la quotidianità tramite le notifiche ed il monitoraggio sportivo e della salute, oltre al meteo ed il controller per la musica. Non mancano poi un sensore per il battito cardiaco VP60 che permette di avere dati 24 ore su 24, il monitoraggio SpO2, del sonno, della respirazione e dello stress. Per l'autonomia, grazie alla batteria da 300 mAh, riuscirete a tenerlo al polso per 7 giorni con una carica. Infine, per i nuotatori, presnete l'ottima certificazione IP68.

Prezzo e disponibilità

Lo smartwatch Doogee D11 arriva sul mercato e potete acquistarlo ad un prezzo molto competitivo, tra i migliori per la categoria e per ciò che offre, sullo store AliExpress, ma solo fino al 29 luglio 2022. Tutto ciò che dovrete fare è metterlo nel carrello e acquistarlo. Vi raccomandiamo inoltre di riscattare il Coupon in pagina per ottenere il prezzo indicato. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il