iQOO U5e ufficiale con Dimensity 700: la sua forza è nel prezzo

iQOO ha appena alzato il sipario su U5e, un nuovo medio-gamma della serie U pensato per supportare gli utenti nelle loro attività quotidiane senza però eccedere nel prezzo. Con una grande batteria, il supporto alle Reti 5G e il processore MediaTek Dimensity 700, questo smartphone offre tutto ciò di cui un utente medio ha bisogno. Sveliamo tutti i dettagli sul design, le specifiche, la disponibilità e il prezzo di iQOO U5e in questo articolo.

iQOO U5e: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

iQOO U5e presenta un design in linea con le tendenze del momento, con un corpo dai bordi squadrati e notch a goccia. Disponibile nelle colorazioni Dark Black e Silver White, la scocca posteriore dello smartphone ospita il modulo fotocamera disposto in verticale nell'angolo superiore sinistro e il logo iQOO in basso. Per quanto riguarda il display, questo consiste in un pannello LCD IPS da 6.51″ HD+ con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e densità di pixel pari a 269 ppi.

Specifiche tecniche

iQOO U5e è un medio-gamma alimentato dal processore MediaTek Dimensity 700, supportato da 4 GB o 6 GB di RAM LPDDR4x e un massimo di 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo offre una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP accompagnato da un obiettivo Macro da 2 MP e flash LED, e una selfie-camera da 8 MP. Sia la fotocamera interna che quella esterna possono registrare video in risoluzione Full HD.

Il dispositivo supporta le Reti di quinta generazione (5G), può essere sbloccato sia tramite impronta digitale che riconoscimento facciale e debutta sul mercato con OriginOS Ocean basato su Android 12. Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W, supporto dual SIM, porta USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm.

iQOO U5e: prezzo e disponibilità

iQOO U5e è al momento disponibile per il solo mercato cinese nelle varianti da 4GB/128GB e 6GB/128GB al prezzo rispettivamente di 1.399 yuan e 1.499 yuan, ovvero circa 197€ e circa 210€ al cambio attuale.

