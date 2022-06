Philips Hue dà nuova luce allo smart home con lampade e accessori

Quando si tratta di illuminazione relativa allo smart home, non si può non pensare a Philips Hue e le sue soluzioni. E con le nuove linee di lampade e accessori dedicati con le serie Perifo, Signe e Xamento, non si viene delusi né per caratteristiche e né per prezzo, decisamente inquadrato.

Philips Hue: tutte le novità per l'illuminazione smart home 2022

Perifo

La carrellata di nuovi prodotti per l'illuminazione intelligente inizia dalla gamma Hue Perifo, dove Philips include una serie di binari individuali utili a creare un sistema di luci completamente personalizzabile. Si può infatti scegliere il layout, la lunghezza e quali luci includere al fine di avere il pieno controllo della propria illuminazione di casa. Fissabile sia su parete che sul soffitto, può essere collegato con presa standard o a cavi già esistenti utilizzando l'alimentatore incluso nel pacchetto.

Per la linea Perifo saranno disponibili a partire da fine estate 2022 il binario (da 49.99€), il connettore (da 19.99€), il PSU per parete o soffitto (99.99€) e le luci (da 119.99€).

Xamento

Per l'illuminazione del bagno Philips Hue ha rinnovato la serie Xamento, con nuove ed eleganti tonalità di nero. Il nuovo catalogo presenta sia il faretto da incasso con confezione singola o da tre con tanti colori di luce connessa fino a 350 lumen, sia la plafoniera Xamento M con picco di luminosità fino a 2.350 lumen per donare finezza ed eleganza al proprio bagno.

I faretti e la plafoniera Xamento saranno disponibili dal mese di giugno 2022 con prezzi rispettivamente a partire da 79.99€ e 219.99€.

Signe

Per un'illuminazione gradiente e di grande impatto, Philips Hue ha lanciato anche la nuova linea Signe, con effetto Alba che imita il sorgere del sole assicurando un risveglio più rilassante al mattino o quando si vuole. Che sia da tavolo o da pavimento, la lampada Oak vi permette di donare un nuovo tocco di stile alla vostra camera da letto e non solo.

Le lampade Philips Hue Signe Oak sono disponibili a parte da giugno 2022 con prezzi rispettivamente di 239.99€ (Table Oak) e 349.99€ (Floor Oak).

Lampada Philips Hue Go e Tap Dial Switch

Chiude la carrellata di prodotti la lampada portatile Hue Go, che potete portare davvero ovunque in casa grazie alla sua impugnatura in silicone e con autonomia fino a 48 ore, con possibilità di gestire, tramite applicazione, vari scenari di luce. In più, Philips lancia anche il Tap Dial Switch, utile per gestire tutte le luci smart di casa, in maniera del tutto personalizzata.

Il prezzo della Hue Go è di 149.99€, mentre lo Switch costa 49.99€: entrambi saranno disponibili dalla fine dell'estate 2022.

