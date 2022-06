Ecco come migliora Xiaomi Band 7 con il primo aggiornamento

Xiaomi Band 7 è stata appena presentata ufficialmente in Italia, e nel mentre sta ricevendo il suo primo aggiornamento software. Un aggiornamento che ne migliora le funzionalità, correggendo i problemi riscontrati dai utilizzatori della prim'ora.

Ecco le novità introdotte dal primo aggiornamento della Xiaomi Band 7

Il firmware in fase di rilascio porta il software alla versione 1.16.0.7 e riguarda sia Xiaomi Band 7 che Band 7 NFC. Stando a quanto riporta il changelog ufficiale, questo aggiornamento punta a migliorare i difetti segnalati dalla community e dai tester. Per esempio i riavvii improvvisi, problemi di luminosità dello schermo uscendo dalla pagina di pagamento tramite NFC e allineamento del testo errato per le watch faces nella sezione della sveglia. È stata anche aggiunta la possibilità di personalizzare l'intensità della vibrazione direttamente dalla smartband e non soltanto tramite l'app da smartphone.

Sono state migliorate le watch faces, su cui adesso è possibile toccare l'icona di un'app e aprirla: se si clicca sull'icona del battito cardiaco, per esempio, si apre l'app di misurazione del cardiofrequenzimetro. Infine, sono stati aggiunti promemoria per invogliare all'esercizio e al raggiungimento degli obiettivi, oltre a ottimizzazioni generali del sistema.

Che la Xiaomi Band 7 fosse attesa da molti lo dimostrano i numeri di vendita, visto l'altissimo numero di vendite registrato in poco tempo. Potete scoprirla più nel dettaglio nella nostra recensione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il