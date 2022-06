Xiaomi Band 7, la continuità paga: 1 milione di unità vendute

Xiaomi Band 7, così come tutte le altre smartband del brand, è arrivata sul mercato per ristabilire determinate gerarchie che siamo soliti vedere in termini di vendite. E, a quanto pare, il risultato sperato è già arrivato prima del previsto, con ben 1 milione di unità già spedite in tutto il mondo.

Xiaomi Band 7: 1 milione di unità ancor prima del lancio Global, sarà un successo di vendite?

A riportare il dato è Xiaomi stessa che, quindi, ha decretato quanto la richiesta per il suo nuovo braccialetto smart sia effettivamente alta ed il fatto che ci siano già 1 milione di unità spedite la dice lunga sul fatto che anche con la Band 7 abbia visto giusto. Il punto chiave di questo successo potrebbe essere comunque la sempre e solita affidabilità, sia in termini di software che di design. Vero, ci si aspettava cambiamenti molto più sostanziali, con uno slancio di stile importante, ma Xiaomi ha preferito piuttosto rendere semplicemente più grande il display della smartband senza però cambiarne il form factor.

Il dato più interessante è il fatto che ci siano questi numeri nonostante nel mercato Global non ci sia ancora una data di uscita per Xiaomi Band 7. Questo vuol dire che, una volta in commercio, le vendite potrebbero essere decisamente più alte di quanto mai fatto ad oggi da tutta la serie. Insomma, un successo totale. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo la recensione della Band 7, mentre se volete acquistarla prima dell'arrivo nel nostro mercato, vi lasciamo la guida all'acquisto.

