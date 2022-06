Dreame D10 Plus è il robottino super rapido: -80€ su Amazon ed un accessorio gratis!

Se cercate un robot aspirapolvere potente, efficiente ma soprattutto veloce, allora Dreame Bot D10 Plus è il vacuum cleaner che fa al caso vostro: scopri come acquistarlo al miglior prezzo, in offerta lampo o con codice sconto. L'occasione del giorno arriva con il debutto su Amazon: è possibile risparmiare 80€ e ricevere un accessorio in regalo!

Dreame D10 Plus debutto su Amazon con uno sconto di 80€ ed un accessorio in regalo

Il robot aspirapolvere Dreame Bot D10 Plus è una soluzione 2 in 1 in grado di pulire e lavare i pavimenti; inoltre la pratica dock di svuotamento permette di tornare in pista in un lampo. Il dispositivo è dotato di una potenza di 4.000 PA ed una velocità al top: infatti è in grado di pulire 1 mq al minuto. Insomma, si tratta di un piccolo razzo, utilissimo per una pulizia rapida ma completa, appena prima dell'arrivo dei vostri ospiti! Presenti all'appello anche i comandi vocali tramite Alexa, per non farsi mancare proprio nulla. Volete scoprire tutti i segreti del robottino di Dreame? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Il nuovo robot aspirapolvere 2 in 1 con dock di svuotamento Dreame Bot D10 Plus ha debuttato anche su Amazon, con spedizione Prime, ed è disponibile ad un prezzo ghiotto con coupon. Non dovete far altro che accedere alla pagina del prodotto tramite il link qui sotto, e cliccare su Applica Coupon subito sotto il prezzo: in questo modo il dispositivo scenderà a 419.9€! Inoltre tramite questo link potete ricevere un accessorio gratis (va preso insieme al robot per ottenerlo senza pagare)! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

