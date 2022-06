Recensione Dreame Bot D10 Plus: il flagship killer tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti

Con un prezzo di 419.99 euro in sconto su Amazon, il DreameBot D10 Plus è decisamente un robot aspirapolvere competitivo. Perché con i suoi 4000 Pa di potenza d'aspirazione, tutta la qualità del brand e la facilità di trovare pezzi di ricambio su Amazon, l'intuitività di Xiaomi Home ed una base di auto-svuotamento con un super contenitore da 2.5 litri, il nuovo aspirapolvere robot e lavapavimenti di Xiaomi è sicuramente uno dei più interessanti del momento, anche (e soprattuto) per il suo rapporto qualità prezzo.

È un prodotto affidabile, solido, ma che si va ad inserire in un mercato sempre più competitivo e ricco di alternative in cui, in alcuni casi, si può anche trovare prodotti che utilizzano un nuovo sistema di lavaggio dei pavimenti con mop rotanti. Ma il punto è questo: per questo nuovo tipo di lavaggio bisogna rinunciare all'auto-pulizia, e per molti (me compreso) la possibilità di dimenticarsi di svuotare il contenitore per lo sporco per oltre 45 giorni è una comodità. Ma con il DreameBot D10 Plus sarà riuscito il brand a portare avanti la tradizione che vede prodotti di qualità venduti a prezzi decenti? Vediamolo assieme.

Recensione DreameBot D10 Plus: il flagship killer tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti

Unboxing

C'è da considerare un fatto: la base di ricarica del DreameBot D10 Plus è davvero enorme e, per questo, anche la confezione con cui il robot arriverà a casa sarà piuttosto ingombrante, soprattutto se valutata rispetto agli altri esponenti della categoria.

Al suo interno troviamo:

Corpo principale

Batteria

Buste contenitore della polvere da 2.5 litri x2

Base di ricarica

Mop per la lucidatura dei pavimenti

Design e materiali

Esteticamente, DreameBot D10 Plus è il tipico e classico robot aspirapolvere e lavapavimenti nato sotto l'ala protettiva di Xiaomi. È di colore bianco, tutto lo stile del robot è quello tipico del brand, ed è privo di qualsiasi elemento di spicco. Il policarbonato è solido, anche se non sono un fan dei robot di colorazione bianca, perché con il tempo si sporcano facilmente e la colorazione tende a far notare di più la presenza di eventuale polvere o peli di animali domestici. Insomma, preferisco la colorazione grigia del Dreame Z10 Pro (qui la recensione).

1 di 22

Ed è proprio dallo Z10 Pro che eredita le maggiori caratteristiche tecniche e di design. I tasti superiori sono due, è presente la torretta laser per la navigazione, ed al suo interno sono presenti due contenitori separati: uno per lo sporco da 400 ml, ed uno per l'acqua da 145 ml. E se quello dello sporco ha un'ottima capienza, soprattutto considerando che l'aspirapolvere può svuotarsi da solo, quello per l'acqua invece è piuttosto sottodimensionato.

Vedete, quello delle dimensioni dei contenitori nei robot con base di auto-pulizia, è uno dei più grandi controsensi degli ultimi anni, almeno in questo settore. E mi spiego meglio: in un prodotto che è in grado di auto-pulirsi, per come la vedo io sarebbe stato molto più intelligente integrare un contenitore per lo sporco più piccolo, a favore di un contenitore per i liquidi molto più capiente. Male che vada insomma, qualora il contenitore dovesse risultare pieno, il robot potrebbe andare a svuotarlo in totale autonomia. E, invece, niente: il più grande limite all'autonomia di prodotti del genere, non deriva dall'autonomia della batteria ma bensì proprio dalla presenza di contenitori per l'acqua troppo piccoli.

Inferiormente, oltre le ruote super carrozzate, è presente il rullo centrale ed un'unica spazzola laterale, ma ciò che fa davvero impressione è la dimensione della base di ricarica e auto-svuotamento: è bianca, è alta 40 cm, larga 23 cm e profonda 40 cm, una volta che il robot aspirapolvere ci si posiziona per la ricarica. Insomma, avrete bisogno di spazio per poter posizionare correttamente il prodotto in casa.

Potenza d'aspirazione e qualità del lavaggio

Per quanto riguarda la potenza d'aspirazione e la qualità del lavaggio sarò molto diretto: vale la stessa cosa che ho detto del Dreame Z10 Pro. E cioè, che c'è ben poco da criticare. Con i suoi 4000 Pa, sarebbe strano che non fossero proprio le performance di pulizia il vero punto forte del DreameBot D10 Plus.

Perché è chiaro che con la sua potenza d'aspirazione si posiziona al vertice della categoria, e lo fa con una rumorosità piuttosto contenuta e con 4000 Pa è un fattore da non sottovalutare. Inutile dire che con questo motore il DreameBot D10 Plus è in grado di aspitare qualsiasi cosa trovi per la sua strada, ma lo fa evitando qualsiasi ostruzione nella cavità di aspirazione: questo è un altro fattore importante perché, soprattutto quando si hanno 4 cani in casa che perdono tonnellate di peli, alcuni modelli potrebbero avere qualche difficoltà a lungo andare.

Bisogna però fare attenzione alla pulizia del condotto di auto-svuotamento della base di pulizia: almeno una volta al mese il mio consiglio è di controllare che non ci formino tappi o ostruzioni, perché in fase di aspirazione lo sporco viene “compresso” e le probabilità di otturamento sono tante.

Ad ogni modo, in quanto ad aspirazione il DreameBot D10 Plus è davvero un portento, e considerando che costa poco più di 400 euro, lo è ancora di più. Buona anche la modalità lavaggio anche se, senza i mop rotanti, continua ad essere focalizzata più sulla lucidatura che sulla rimozione delle macchie persistenti: qualora vogliate una pulizia più profonda, vi consiglio di attivare la modalità a zig-zag, che è decisamente più prestante anche se richiederà più tempo (ed acqua) per essere portata a termine.

E come ci si può aspettare da ogni prodotti del brand, il contenitore dell'acqua integra un'elettrovalvola con la quale sarà possibile decidere la quantità precisa di liquido da distribuire sulla superficie.

Se si installa il cassetto con il contenitore per l'acqua si potrà decidere se aspirare e lavare, oppure se disabilitare l'aspirazione ma e tramite l'applicazione è possibile escludere delle zone nell’app per il solo lavaggio (o per la sola aspirazione), zone in cui – ad esempio – potrebbero essere presenti dei tappeti che – tra le altre cose – il robot è in grado di riconoscere automaticamente in base ad un livello di sensibilità che è possibile impostare tramite l'applicazione.

Applicazione

DreameBot D10 Plus è gestito dall'app Xiaomi Home, ed è un'app che abbiamo imparato a conoscere talmente tanto bene, che ormai è diventato superfluo spiegarne le funzionalità. È l'applicazione di gestione dell'ecosistema dei prodotti di Xiaomi e con i robot aspirapolvere è davvero ben realizzata.

Così come nella stragrande maggioranza dei robot gestiti dall'app di Xiaomi, le stanze vengono create del tutto autonomamente ed è possibile associare un nome ad ogni stanza: in questo modo si potrà scegliere anche tra la pulizia a zone o quella a stanze, che può anche essere ripetuta per due volte consecutivamente. Si può decidere inoltre ogni quanto attivare il sistema di auto-svuotamento del robot, oppure impostare il grado di sensibilità del riconoscimento dei tappeti o la modalità DND (non disturbare).

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all'orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento. E sì, la precisione con la quale il vacuum cleaner di Xiaomi segue queste direttive è centimetrica.

Autonomia della batteria

Buona la batteria: DreameBot D10 Plus integra una 5200 mAh che non sono mai riuscito a scaricare del tutto per pulire casa mia, neppure alla massima potenza d'aspirazione. Con queste impostazioni, per un ambiente di circa 70 metri quadrati il robot utilizzerà circa il 50% della carica, il che lo rende perfetto anche per ambienti più grandi.

E qui torniamo al vero limite di questo prodotto: quando si hanno ambienti grandi, non ci si dovrà preoccupare della batteria, bensì dell'acqua nel contenitore che, probabilmente, bisognerà riempire quando si superano i 150 metri quadrati a pulizia.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo ufficiale del DreameBot D10 Plus è di 499,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, sarà possibile acquistarlo in sconto a 419,99 euro. È anche possibile acquistarlo tramite il sito ufficiale del brand (cliccando qui) e, sempre sul sito, si potranno ricevere in regalo delle buste aggiuntive da inserire nella torretta di auto-pulizia: per partecipare al giveaway cliccate qui.

La caratteristica più interessante che mi ha fatto apprezzare questo modello in particolare, non ve l'ho ancora detta: è super veloce, e grazie al sistema di navigazione integrato è in grado di pulire circa 1 metro quadrato al minuto. Se poi ci si aggiunge un'ottima potenza d'aspirazione, una base di auto-svuotamento con sacchetti piuttosto capienti ed una rumorosità poco fastidiosa, ci si rende conto che a questo prezzo il DreameBot D10 Plus è davvero un'alternativa da prendere in considerazione.

Il suo unico limite? Il solito: un contenitore per l'acqua troppo piccolo.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.