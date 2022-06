Xiaomi 12S in arrivo, ma c’è già una data per Xiaomi 13

Si prospetta un 2022 ricco di proposte per la fascia alta di Xiaomi, che stando a quanto affermano vari leak si appresterebbe a lanciare vari modelli. Uno su tutti lo Xiaomi 12S: secondo quanto trapelato dovrebbe essere il prossimo di una lista che sarebbe composto da molteplici prodotti. E quando si parla di top di gamma Xiaomi, ovviamente il pensiero non può non andare a Xiaomi 13, anche perché per voci di corridoio dovrebbe essere presentato fra non troppi mesi.

Abbiamo una data per il lancio di Xiaomi 13, così come sappiamo le varianti di Xiaomi 12S

Non a caso, in queste ore si sono susseguiti più rumors proprio su questi modelli, a partire da Xiaomi 12S e 12S Pro. Grazie alle informazioni pubblicate dal leaker Mukul Sharma, possiamo sapere quali saranno i tagli di memoria di ambedue i dispositivi. Nel caso di Xiaomi 12S, le versioni sarebbero da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/512 GB, tutte guidate dallo Snapdragon 8+ Gen 1 di ultima generazione. Diverso sarà per Xiaomi 12S Pro, che sarà disponibile con due differenti chipset: una versione sarà con lo Snapdragon 8+ Gen 1, avrà gli stessi tagli di memoria del modello standard ma vanterà una ricarica rapida a 120W. Ma ci sarà anche un'edizione caratterizzata dal Dimensity 9000 di MediaTek, con memorie da 8/256 GB e 12/512 GB.

E dalla serie 12S passiamo a Xiaomi 13 e 13 Pro, visto che per il leaker Digital Chat Station il lancio dovrebbe avvenire prima di quanto alcuni potrebbero immaginare. I due smartphone sarebbero in fase di test con software basato su Android 13 e, come ogni nuova generazione high-end di Xiaomi, si baserebbero sul futuro SoC di punta di Qualcomm.

Parlo dello Snapdragon 8 Gen 2, nome in codice SM8550, che abbiamo recentemente scoperto avrebbe un processore unico nel suo genere. Sempre secondo il leaker, uno dei punti di forza di Xiaomi 13 e 13 Pro sarà l'ampio schermo 2K, che si vocifera dovrebbe essere l'inedito pannello Samsung E6. È ancora presto per parlare di data ufficiale, ma si parla di novembre 2022 come del periodo utile per la sua presentazione; se così fosse, comunque, la versione occidentale dovrebbe comunque prevedibilmente debuttare a inizio 2023.

