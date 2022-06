vivo potrebbe fare dietro front: una sola serie X all’anno

Ormai è sotto gli occhi di tutti il grande lavoro svolto da vivo per i top gamma della sua serie X, arrivata a X80. Il brand però, pare che possa fare una marcia indietro in merito al rilascio di due generazioni di flagship all'anno, andando dunque a concentrarsi solo su una ma con maggiore attenzione.

Perché vivo potrebbe lanciare una sola serie X all'anno?

Cosa spingerebbe la Blue Factory a fare un'inversione di marcia rispetto a quanto visto in questi due anni? Per chi lo ricorda, nel 2020 vivo ha lanciato una sola serie top gamma, cioè X50, che ha segnato il debutto anche Global del brand, visto che ne è stato tratto X51, a cui ha fatto seguito nel 2021 la serie vivo X60 e nella seconda parte dell'anno con X70. Quindi, il brand ha provato in maniera importante di ampliare il catalogo flagship, anche con buoni risultati ma forse ha valutato che ci fosse un'attenzione maggiore da dare a questi terminali.

Intendiamoci, la serie X80 comprende il meglio che si possa offrire ad oggi, ma il fatto che si voglia lanciare, nell'H2 2022, un X80 Pro+ e forse anche un modello Lite, e non una serie X90 fa capire che probabilmente il mercato smartphone deve un po' rallentare a questo punto. Ma quali sarebbero dunque questi motivi? Sostanzialmente, la disponibilità sul mercato. In Cina, secondo gli insider, la versione di X80 Pro con Dimensity 9000 è introvabile in ogni dove.

Dunque, vivo ha capito che tra crisi di semiconduttori, conflitti e pandemie, è bene concentrarsi su un solo prodotto di punta senza provare a riempire sempre più caselle. Anche perché, in maniera molto onesta, con due flagship all'anno la tecnologia non cambia poi granché e si rischia di lanciare praticamente leggeri upgrade di quanto prodotto a inizio anno. Quindi, secondo le previsioni, la serie vivo X90 dovrebbe uscire nel 2023, portando vivo ad estendere in maniera più distribuita i suoi top gamma.

