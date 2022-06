vivo X80 Pro+ potrebbe arrivare nella seconda metà del 2022

Sebbene sia arrivato da poche ore in Italia il modello X80 Pro, da nuove voci apprendiamo che vivo stia preparando un possibile X80 Pro+. Il premium phone del brand potrebbe approdare nella seconda metà dell'anno, portandosi dietro specifiche tecniche di altissimo livello.

vivo X80 Pro+ ad ottobre 2022? Cosa sappiamo ad oggi

A riportare della possibile uscita del terzo modello della serie X80 di vivo è il leaker Yogesh Brar, che spiega come la versione Pro+ dovrebbe debuttare già nell'autunno 2022, nello specifico nel mese di ottobre. Questo però potrebbe non essere “regolare” per la programmazione annuale del brand, che di solito in quel periodo presenta la seconda serie X dell'anno, quindi l'eventuale serie X90.

Ma se volessimo prendere per buono quanto detto, come si presenterebbe il possibile X80 Pro+? Stando alle prime voci, sempre dall'insider, ci sarebbe uno Snapdragon 8+ Gen 1 a muovere lo smartphone, con un display che ripeterebbe quanto visto sull'X80 Pro (che aveva già il massimo configurabile), quindi AMOLED E5 con risoluzione 2K+. Il comparto fotocamera dovrebbe essere poi elevato, con un quartetto di sensori da 50 + 48 + 50 + 50 MP con ottiche Zeiss T* e tutto il meglio disponibile.

Insomma, se tutto ciò venisse confermato, potremmo trovarci davanti uno smartphone dalle grandi qualità che sarebbe la ciliegina sulla torta per il 2022 di vivo, che punta ora a diventare un brand rinomato anche per il mercato europeo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il